La version bêta de Battlefield 2042 a peut-être également été repoussée – rapport

La bêta ouverte du prochain jeu de tir Champ de bataille 2042 sera reporté à octobre, selon une fuite d’un initié de l’industrie, Tom Henderson. Initialement prévue pour ce mois-ci, la version bêta serait censée être repoussée au 6 octobre pour les joueurs à accès anticipé et au 8 octobre pour tous les autres.

La nouvelle du retard intervient peu de temps après que l’on ait appris que le jeu complet serait reporté à novembre, faisant écho à un précédent rapport de Henderson suggérant la nouvelle date de novembre. Le développeur DICE confirmerait plus tard le retard, citant des «défis imprévus» dans la navigation dans le développement de jeux pendant une pandémie. “Avec les conditions actuelles qui ne permettent pas que cela se produise en toute sécurité, et avec tout le travail acharné que les équipes effectuent depuis chez eux, nous pensons qu’il est important de prendre le temps supplémentaire pour concrétiser la vision de Battlefield 2042 pour nos joueurs.”

C’est un autre coup dur pour la programmation d’EA, mais ce n’est pas très surprenant étant donné que le jeu complet a déjà été retardé. Il est logique que la version bêta ouverte soit également repoussée pour que le timing ait un sens. DICE a également déclaré dans sa déclaration annonçant le retard du jeu complet que la nouvelle de la bêta ouverte arriverait plus tard dans le mois, bien qu’étant donné les rapports qui circulent déjà, nous n’aurons peut-être pas à attendre longtemps pour des nouvelles plus officielles.

Pourtant, ce n’est pas nouveau pour EA, car Battlefield 5 a également connu un retard d’un mois lors de sa sortie en 2018, et ce jeu a bien été évalué. Espérons que le produit final de 2042 se réunira de la même manière lors de sa sortie le 19 novembre pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.