La version bêta de Brave Wallet est disponible sur Android, permet de tester l’accès crypté sur les appareils mobiles

La version bêta de Brave Wallet est désormais disponible sur Android et sera bientôt disponible sur iOS. Il permettra aux utilisateurs mobiles de tester l’accès cryptographique en fonction du site Web du portefeuille. Brave Wallet, qui prend en charge le Basic Attention Token (BAT / USD), a été publié le mois dernier pour le navigateur de bureau de Brave et est désormais disponible en version bêta pour les applications mobiles de Brave.

Une grande variété de fonctionnalités pour les utilisateurs novices

Les utilisateurs novices et les testeurs peuvent l’utiliser pour gérer, stocker, développer et échanger leur portefeuille crypto à partir d’un portefeuille crypto intégré au navigateur mobile Brave. Brave est largement considéré comme le navigateur du futur pour le Web 3.0. Les utilisateurs pourront également se connecter aux DApps Web3 via une prochaine version, qui offrira une prise en charge réseau compatible EVM.

Risque de sécurité réduit

En tant que navigateur natif, Brave Wallet réduit les risques de sécurité et la dépendance à l’égard de la mémoire et du processeur supplémentaires. Il permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions avec tous les types d’actifs cryptographiques avec des performances et une sécurité supérieures.

Maintenant que Brave Wallet a été lancé pour les utilisateurs mobiles, ils peuvent :

Trouvez la meilleure correspondance de prix avec une liste de fournisseurs Affichez les graphiques du marché en direct et historiques Achetez avec fiat via Wyre Envoyez et recevez des actifs Importez votre portefeuille à partir de MetaMask ou d’autres portefeuilles Ajoutez et gérez des réseaux compatibles EVM Gérez votre portefeuille avec la prise en charge NFT et multi-chaînes Envoyer et recevoir NFT

Brian Bondy, CTO et co-fondateur de Brave, a commenté :

Brave a récemment dépassé les 46 millions d’utilisateurs actifs par mois, et nous sommes ravis d’offrir à tous nos utilisateurs, que ce soit sur des ordinateurs de bureau ou des appareils mobiles, un portefeuille intégré directement dans le navigateur, idéal pour les utilisateurs de crypto d’aujourd’hui. Désormais, les utilisateurs de Brave peuvent bénéficier d’un portefeuille cryptographique haute performance et haute sécurité sur tous leurs appareils, leur offrant une expérience cryptographique transparente.

Brave Wallet est gratuit

Pour utiliser le portefeuille, il vous suffit de télécharger le navigateur Brave sur vos appareils mobiles ou de mettre à jour votre application mobile Brave vers la version actuelle (1.33) sur Android. Ce sera possible sur iOS dans les prochains jours.

Différent de Brave Rewards

Brave note que le portefeuille n’est pas la même chose que la fonctionnalité qui récompense les utilisateurs de Brave avec BAT pour la visualisation d’annonces protégeant la confidentialité. La seule connexion est que les utilisateurs peuvent stocker n’importe quel BAT échangé auprès de Brave Rewards dans Brave Wallet après avoir subi le processus d’entiercement.

La version bêta post Brave Wallet disponible sur Android, permet de tester l’accès crypto sur les appareils mobiles est apparue en premier sur Invezz.