La version bêta de Fourth One UI 4 (Android 12) est déployée sur le Galaxy Note 20 avec des corrections de bugs

La quatrième version bêta de One UI 4 basée sur Android 12 est désormais disponible pour les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Selon SamMobile, la mise à jour est actuellement limitée aux bêta-testeurs du marché domestique de Samsung en Corée du Sud. La dernière version devrait être étendue aux bêta-testeurs sur d’autres marchés dans les prochains jours.

Tout comme la troisième version bêta de One UI 4 pour la série Galaxy Note 20, la nouvelle version n’apporte aucun changement majeur. Selon le journal des modifications officiel publié sur les forums communautaires de Samsung, la mise à jour résout des problèmes avec certains liens Instagram et Facebook qui ne s’ouvrent pas. Samsung a également résolu un problème avec les icônes de bulle de discussion qui ne disparaissaient pas dans l’application KakoTalk et un problème qui empêchait les utilisateurs d’exécuter l’application Kiwoom Securities.

Étant donné que la plupart des bugs semblent avoir déjà été résolus, il s’agit probablement de la version bêta finale de la série Note 20. Selon la feuille de route officielle de la mise à jour Android 12 de Samsung, les deux téléphones commenceront à recevoir la mise à jour stable One UI 4 le mois prochain.

Actuellement, les seuls téléphones Samsung exécutant One UI 4 sont la série Galaxy S21. Alors que Samsung a commencé à déployer la mise à jour stable One UI 4 sur ses meilleurs téléphones pliables plus tôt ce mois-ci, le déploiement a dû être suspendu après que plusieurs bogues aient été signalés.

