La version bêta de Google Chrome fait allusion à des améliorations de performances alléchantes

La navigation sur le Web et l’utilisation d’applications Web dans Google Chrome peuvent être sur le point de devenir beaucoup plus rapides, car Google teste un certain nombre de nouvelles mises à niveau dans la dernière version bêta de son navigateur.

Selon un nouvel article du blog Chromium, le géant de la recherche teste de nouvelles mises à niveau liées aux WebCodecs, WebGPU, à la planification et plus encore dans la version bêta de Chrome 94 récemment publiée.

Étant donné que les API multimédias existantes, notamment HTMLMediaElement, Media Source Extensions, WebAudio, MediaRecorder et WebRTC, sont de haut niveau et étroitement ciblées, une API de codec de bas niveau ferait un meilleur travail pour prendre en charge les applications émergentes telles que le streaming de jeux sans l’augmentation du coût du réseau et du processeur. des implémentations de codecs JavaScript ou WebAssembly existantes.

Pour cette raison, Google a introduit l’API WebCodecs dans Chrome 94, qui permet aux programmeurs d’utiliser des composants multimédias tels que des décodeurs vidéo et audio, des trames vidéo brutes et des décodeurs d’images déjà présents dans son navigateur.

API WebGPU

L’API WebGPU est le successeur des API graphiques WebGL et WebGL2 pour le Web, car elle fournit des fonctionnalités modernes telles que le « calcul GPU » ainsi qu’un accès moins élevé au matériel GPU ainsi que des performances plus prévisibles.

Ces fonctionnalités sont une amélioration par rapport aux interfaces WebGL existantes qui ont été conçues à l’origine pour dessiner des images, mais ont été réutilisées pour d’autres types de calculs, mais avec beaucoup d’efforts.

WebGPU, d’autre part, expose des capacités d’infographie modernes, notamment Direct3D 12, Metal et Vulkan, pour effectuer le rendu et les calculs sur le GPU d’un ordinateur. Les avantages supplémentaires de WebGPU par rapport aux technologies précédentes incluent également la séparation de la préparation du travail de gestion des ressources et de la soumission au GPU, des états de pipeline qui fonctionnent de manière similaire aux API du système d’exploitation et des groupes de liaison qui permettent aux pilotes graphiques d’effectuer les préparations nécessaires avant le rendu.

Essentiellement, tout cela signifie pour les utilisateurs finaux de Chrome que le navigateur de Google sera bientôt meilleur pour le rendu du contenu Web. Alors que la société teste actuellement ces nouvelles fonctionnalités dans la version bêta de Chrome 94, elle prévoit de les rendre généralement disponibles avec la sortie de Chrome 99, qui devrait être disponible en janvier de l’année prochaine.