La version bêta de One UI 4.0 de Samsung arrive officiellement aux États-Unis dans quelques heures

La version bêta de Samsung One UI 4.0 débarque officiellement aux États-Unis demain. À partir du matin du 14 septembre 2021, la version bêta sera disponible pour les appareils Galaxy S21. Plus d’appareils et plus de zones verront éventuellement le support.

Si vous attendiez patiemment d’essayer Android 12 sur votre téléphone Samsung, le moment est proche ! Samsung vient de révéler à Android Authority que la première version bêta du nouveau système d’exploitation sera déployée aux États-Unis dans quelques heures seulement.

La première version bêta de Samsung One UI 4.0 débarquera sur les téléphones Samsung Galaxy S21 ici aux États-Unis à partir du matin du 14 septembre. Ce sera le premier avant-goût officiel d’Android 12 sur les téléphones Samsung.

Comme les années précédentes, vous aurez besoin de l’application Samsung Members sur votre Galaxy S21. Dans cette application, une bannière publicitaire apparaîtra faisant la promotion du programme bêta One UI. Appuyez dessus, suivez les instructions et vous serez sur la bonne voie pour essayer le nouveau logiciel.

Si vous ne voyez pas la bannière publicitaire, vous devrez continuer à vérifier. Samsung limite délibérément le programme bêta, de sorte que tout le monde n’aura pas la possibilité de tester Samsung One UI 4.0.

À terme, cependant, One UI 4.0 arrivera sur davantage de téléphones Samsung et dans davantage de régions du monde. Samsung aime simplement commencer simplement.

Nous ne savons pas si la nouvelle One UI comportera une refonte de conception similaire à celle que nous avons vue avec Android 12 lui-même. Cependant, Samsung l’a laissé entendre lorsqu’il nous a dit que la version bêta aurait “une multitude d’options de thème” qui “vous permettront d’ajuster l’apparence et les fonctionnalités de votre appareil”.

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur Samsung One UI 4.0 !