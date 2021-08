La version bêta de One UI 4 de Samsung pourrait s’ouvrir plus tôt que prévu

27/08/2021 à 9h13 CEST SPORT.es Le PDG d’Apple, Tim Cook, a reçu plus de cinq millions d’actions du géant de la technologie, puisqu’il occupe ce poste depuis dix ans. Une présentation de la société au chien de garde de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis montre qu’elle a vendu la majorité des actions […] More