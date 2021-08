La version bêta d’iOS 15 n’a toujours pas corrigé un bug vieux de dix ans

J’apprécie vraiment la version bêta publique d’iOS 15 depuis des semaines maintenant, et les nouvelles fonctionnalités telles que Live Text et les améliorations UX telles que les notifications en cluster en font déjà une meilleure expérience qu’iOS 14. Mais semaine après semaine, nouvelle mise à jour bêta après nouvelle mise à jour, J’ai fait une découverte nauséabonde : iOS 15 ne corrige pas un bogue présent dans iOS depuis une décennie.

Permettez-moi de commencer en disant qu’il ne s’agit pas d’un problème qui ruine l’expérience ou d’une calamité téléphonique; c’est un ennui, une malformation si bénigne qu’elle a été renvoyée au bas de chaque liste de priorités depuis son apparition, si les développeurs de l’iPhone l’ont remarqué.

De quoi je parle ? D’accord, imaginez ceci : vous discutez dans l’application Messages et vous souhaitez envoyer une photo. Vous appuyez sur la barre d’action pour ouvrir vos photos et appuyez sur celle que vous souhaitez envoyer, qui apparaît alors dans votre fenêtre de brouillon de message. Vous appuyez sur le bouton d’envoi et le brouillon disparaît. Mais la photo n’est pas envoyée. Vous répétez le processus – ouvrez la galerie de photos, appuyez sur la photo, appuyez sur envoyer – et elle n’est toujours pas envoyée.

Est-ce que ça vous est arrivé? Peut-être, une fois ? Vous ne vous souvenez pas ?

C’est le génie insidieux de ce bug, dont je suis convaincu qu’il est sensible, pour ne faire que des ravages occasionnels avant de s’endormir. Il est difficile de provoquer intentionnellement, et donc non reproductible. Il reste hors du radar.

Mais ce problème se produit aux moments les plus inopportuns, me laissant embarrassant sur le crochet : j’enverrai un texto à mes amis avec suffisance « Vous n’y croirez pas ! puis préparez-vous à leur envoyer une photo à couper le souffle ou un mème parfaitement synchronisé, et puis, je ne peux pas. Le bug frappe ! Mes amis rient de mon ineptie apparente ! Je suis défait !

(Crédit image : Avenir)

Oui, d’accord, il y a un correctif. MAIS.

Maintenant, il existe une sorte de solution – il suffit de fermer manuellement l’application Messages et de la rouvrir. Pouf, les photos se chargent et s’envoient normalement. Mais même ce processus peut prendre de précieuses secondes qui éclipsent la fenêtre opportune pour envoyer une photo amusante. Je maudis l’insecte, qui a clairement guetté, et déplore tous les rires que je n’ai pas réussi à apporter dans ce monde.

Parfois, je vais passer des mois sans éprouver le bogue, et je me demande : ai-je imaginé tout cela ? Est-ce que je n’ai jamais pu envoyer de photos ? Peut-être que je me souviens mal pour couvrir pour me souvenir trop tard que j’avais une réfutation parfaite de la photo dans une dispute, un visuel l’esprit d’escalier. Peut-être que mon cerveau a des ratés et a inventé un gremlin numérique qui me le propose de temps en temps.

Mais ensuite, cela se reproduit, et j’ai l’air d’un imbécile qui ne sait pas comment envoyer une simple photo. Encore une fois, c’est loin d’être un défaut paralysant d’iOS, et j’aime bien l’utiliser 99,99% du temps. J’aime vraiment iOS 15, et ses nouvelles fonctionnalités sont passionnantes.

Pourtant, je ne peux m’empêcher de demander, humblement, à Apple de réparer cette seule chose. C’est peut-être petit, mais je le vois apparemment depuis que j’ai eu mon iPhone 4 en 2010. Comme le dit le proverbe, “ce n’est pas la montagne devant vous qui vous épuise, c’est le grain de sable dans votre chaussure”. Ou le malheur d’avoir la photo parfaite à envoyer et aucun moyen de l’envoyer (pendant quelques secondes).