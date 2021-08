La version bêta d’iOS 15 peut supprimer les effets de lumière verte sur les photos de votre iPhone 12

Vous remarquez ces reflets verts sur les photos de votre iPhone 12 ? La version bêta 4 d’iOS 15 récemment publiée pourrait résoudre ce problème avec un peu de magie de post-traitement, selon un rapport de ..

L’utilisateur de Reddit u/Doubleluckstur a publié une photo de comparaison entre une image brute initiale avec une petite lumière parasite verte sur le côté gauche (cachée par un bouton lorsqu’elle est affichée dans un navigateur Web, alors ouvrez-la dans un nouvel onglet) et la finale, traitée un.

Ou regardez simplement les images côte à côte telles que tweetées par l’application pour appareil photo Halide, qui a inversé l’ordre de manière utile, de sorte que la photo non traitée (avec une fusée verte) vient en premier et la photo traitée est la deuxième.

Grande nouvelle : la dernière version bêta d’iOS 15 supprime automatiquement les célèbres reflets d’objectif « orb vert » auxquels nous sommes si habitués sur les iPhones. Les pensées? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxt4 août 2021

Voir plus

Mais ne croyez pas sur parole le fil de discussion Reddit. The Verge a également confirmé que la version bêta d’iOS 15 semble bel et bien effacer les points verts de l’existence. Vous les verrez toujours dans le viseur, bien sûr, mais après avoir pris une photo, les points verts devraient disparaître.

Notez que la photo initiale de Reddit et l’enquête de The Verge trouvent ces effets de flare lors de la prise de photos du soleil, mais d’autres exemples ont vu les points verts persister lors du déplacement sur certaines surfaces comme des arbres ou des mailles, comme Redditor -DementedAvenger- a posté dans une réponse à la photo initiale.

De plus, Redditor a également publié une photo démontrant que son iPhone n’éliminait pas les reflets verts des images intérieures – un résultat que TechRadar a également trouvé à plusieurs reprises lors de ses propres tests. Les éruptions solaires semblent être plus faciles à essuyer que celles produites par l’éclairage intérieur.

Mais tous les iPhones exécutant la version bêta d’iOS 15 bêta 4 ne peuvent pas voir l’avantage : les Redditors ont remarqué que l’iPhone XS et les téléphones plus récents étaient les seuls à voir les points verts disparaître – peut-être en raison de l’A12 Bionic et des chipsets plus récents traitant les fusées éclairantes.

Analyse : Fonctionnalités imprévues d’iOS 15 beta 4

Dès la sortie de la version bêta publique d’iOS 15, il était facile de voir les nouvelles fonctionnalités qui ont fait leurs débuts dans la première version de l’aperçu du système d’exploitation. Comme les versions bêta des développeurs, les versions bêta publiques arrivent dans des mises à jour numérotées, ajoutant quelques avantages et fonctionnalités supplémentaires à chacune.

Il n’est donc pas surprenant que l’actuel – iOS 15 public beta 4 – présente de nouvelles fonctionnalités, même silencieuses comme la suppression des fusées vertes. Ce qui est surprenant, c’est que nous ne savions pas que cela allait arriver. Apple a annoncé de nombreuses améliorations et de nouveaux avantages à venir dans la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation de l’iPhone lors de la WWDC 2021 en juin, mais n’a mentionné aucune amélioration spécifique de l’appareil photo.

Ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à ce que davantage de ces petits ajustements dans les versions bêta publiques d’iOS 15 – bien que nous bénéficierons certainement de Redditors aux yeux d’aigle et d’autres passionnés pour souligner les améliorations plus subtiles à venir dans chaque nouvelle mise à jour.