La version bêta d’Oxygen OS 12 s’ouvre pour certains téléphones OnePlus

C. Scott Brown / Autorité Android

TL;DR

La première version bêta d’Oxygen OS 12 est lancée aujourd’hui, apportant Android 12. La version bêta n’est disponible que pour les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, du moins pour le moment. Il est probable que cette première bêta ouverte sera assez boguée, alors installez-la avec prudence.

Il y a quelques mois, OnePlus a déployé le premier avant-goût d’Android 12 sur ses appareils via un programme bêta fermé. Bien qu’il y ait eu quelques problèmes, certains utilisateurs profitent de la prochaine itération d’Android depuis un certain temps maintenant.

Aujourd’hui, cependant, OnePlus déploie la première version bêta ouverte d’Oxygen OS 12. Cela signifie que n’importe qui peut installer le logiciel sur son téléphone sans avoir besoin de s’inscrire au programme bêta fermé.

Quoi qu’il en soit, il est maintenant très facile d’obtenir Android 12 sur votre téléphone de la série OnePlus 9. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger le logiciel bêta et de le mettre à niveau manuellement. Il ne nécessite même pas une réinitialisation d’usine de votre appareil.

Avant de vous lancer pour l’installer, cependant, vous devez garder deux choses à l’esprit. Le plus important est qu’il s’agit toujours d’un logiciel bêta et qu’il aura très probablement beaucoup de bogues et de problèmes. Si vous appréciez la stabilité et utilisez le téléphone comme pilote quotidien, vous voudrez probablement ignorer la version bêta d’Oxygen OS 12. L’autre chose à garder à l’esprit est que la mise à niveau vers la version bêta ne nécessite pas de réinitialisation d’usine, mais le retour à la version stable d’Oxygen OS 11 le ferait. En d’autres termes, ne mettez pas à niveau si vous pensez que vous pourriez ensuite vouloir rétrograder.

Quoi de neuf dans la version bêta d’Oxygen OS 12 ?

L’aspect le plus important d’Oxygen OS 12 est quelque chose que vous ne verrez probablement même pas : l’intégration de la base de code de Color OS. OnePlus et la marque sœur Oppo fusionnent de plusieurs manières, et cette version bêta d’Oxygen OS 12 est l’une des premières étapes vers le développement d’un système d’exploitation unifié pour les deux marques.

On ne sait pas comment ce changement affectera OOS, mais OnePlus dit qu’il le rendra plus rapide, plus fluide et plus facile à mettre à jour. Nous devrons attendre et voir si cela s’avère être vrai.

En dehors de ce changement important (mais invisible), les nouvelles mises à jour d’OOS 12 sont principalement de nature esthétique. Le mode sombre OnePlus est amélioré pour permettre aux utilisateurs trois types : Doux, Moyen et Amélioré. OnePlus a également mis à jour un certain nombre de ses applications, notamment Shelf, Zen Mode et Notes. Les mises à jour visent principalement à rendre les choses plus belles, mais avec peu de nouvelles fonctionnalités réelles.

Quels téléphones OnePlus l’obtiendront ?

Comme mentionné précédemment, les seuls téléphones ayant accès à la version bêta d’Oxygen OS 12 pour le moment sont les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. OnePlus a confirmé quels téléphones finiront par l’obtenir, mais n’a pas divulgué de calendrier.

Si vous possédez l’un de ces téléphones, vous verrez à un moment donné la version bêta d’Oxygen OS 12 :

OnePlus 9R Nord 2 OnePlus 8T Nord Nord CE OnePlus 8 et 8 Pro OnePlus 7T et 7T Pro OnePlus 7 et 7 Pro

Gardez à l’esprit que le OnePlus Nord N200 obtiendra Android 12, comme précédemment confirmé par la société. Cependant, cette liste suggère qu’il n’y aura pas de programme bêta pour cela. Au lieu de cela, il obtiendra simplement une mise à jour stable chaque fois qu’il sera prêt.