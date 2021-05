La version bêta du Clubhouse arrive enfin sur Android

L’application Chatroom Clubhouse a enfin lancé une version bêta sur Android.L’application vous oblige toujours à rejoindre une liste d’attente ou à recevoir une invitation d’un ami.La disponibilité est limitée aux États-Unis pour le moment.

L’application de chat audio uniquement Clubhouse était le sujet de conversation de la ville technologique plus tôt cette année, mais le gros inconvénient était qu’elle était limitée à iOS uniquement. Nous disons «était» car la société a enfin lancé une version bêta pour Android.

«Aujourd’hui, nous sommes ravis de partager que Clubhouse pour Android commencera immédiatement à se déployer en version bêta», a déclaré l’équipe dans un article de blog. Mais malheureusement, le déploiement de la version bêta n’est disponible qu’aux États-Unis pour le moment.

«Nous commencerons progressivement, avec les États-Unis aujourd’hui, suivis par d’autres pays anglophones et ensuite le reste du monde», a précisé l’équipe du Clubhouse. La société suggère qu’elle recueillera des commentaires, émettra des correctifs et travaillera sur quelques nouvelles fonctionnalités «au cours des prochaines semaines» avant une version plus large. Cela devrait donc vous donner une idée approximative du moment où vous attendez Clubhouse dans plus de pays.

Chargement du sondage

Ce n’est même pas tout à fait gratuit aux États-Unis, car vous devez toujours vous inscrire sur une liste d’attente ou recevoir une invitation d’un ami pour utiliser le service. Mais que vous soyez aux États-Unis ou que vous téléchargiez l’application via APKMirror, vous pouvez vous inscrire et réserver votre nom d’utilisateur pour le moment. Et l’application Android fonctionne en effet en dehors des États-Unis si vous recevez une invitation d’un ami iOS.

Les développeurs du Clubhouse signalent cependant que plusieurs fonctionnalités manquent dans la version Android. Ces fonctionnalités manquantes incluent le suivi des sujets, la liaison de comptes Instagram / Twitter, la création / gestion de clubs, la mise à jour du nom / nom d’utilisateur dans l’application, etc.

Les nouvelles de la disponibilité d’Android interviennent également alors qu’une tonne de services majeurs adoptent ou prévoient de mettre en œuvre des services audio uniquement similaires, tels que Twitter, Telegram et Facebook. Pensez-vous que Clubhouse est arrivé trop tard sur Android? Vous pouvez voter dans notre sondage plus haut sur la page ou consulter la liste Play Store ci-dessous.