La version bêta d’une interface utilisateur 4 (Android 12) se termine pour le Galaxy S21 avant un lancement stable

Il y a plus de signes que Samsung se prépare pour le lancement complet et stable de One UI 4 (Android 12) sur ses meilleurs téléphones Android alors que la société met fin au programme bêta.

TizenHelp a repéré une publication de la communauté Samsung dans laquelle un opérateur bêta déclare que « le recrutement des participants à la version bêta de S21 est terminé ».

Bien que les utilisateurs actuels de la version bêta du Galaxy S21 ne devraient pas être affectés par cela, cela signifie que quiconque a retardé l’installation de la version bêta de One UI 4 a plus ou moins perdu la possibilité de s’inscrire.

Cela ne peut s’appliquer qu’à ceux de Corée du Sud, bien qu’il soit probable que cela affectera également d’autres régions, d’autant plus que les mises à jour bêta apparaissent dans d’autres régions en dehors du pays d’origine de Samsung. Dans tous les cas, nous avons contacté Samsung pour obtenir des éclaircissements et vous tiendrons au courant dès que nous aurons une réponse.

Pendant ce temps, Samsung devrait lancer la mise à jour stable One UI 4 avant la fin de l’année, il n’est donc pas surprenant que la société mette un terme aux choses. La troisième version bêta a récemment été déployée sur la base de la version finale d’Android 12, nous ne pouvons donc pas être trop loin de la version finale de One UI 4.

Fait intéressant, cela vient juste après que Samsung a annoncé le programme bêta imminent pour ses pliables comme le Galaxy Z Fold 3. Le programme devrait se concentrer sur les améliorations de l’expérience pliable et devrait commencer très bientôt.