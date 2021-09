La version bêta finale d’Android 12 est déployée avant la sortie complète «dans les semaines à venir»

Google déploie Android 12 Beta 5, qui est la dernière version bêta avant le lancement de la version complète.

Android 12 a atteint la « stabilité de la plate-forme » avec la version bêta 4, de sorte que tous les comportements du système et les API sont déjà définitifs et prêts pour que les développeurs effectuent les derniers tests de compatibilité des applications. Cela signifie que les applications fonctionnent avec les nouvelles fonctionnalités d’Android 12 telles que le tableau de bord de confidentialité, les nouveaux boutons et indicateurs de confidentialité, le nouvel écran de démarrage de l’application, etc.

Bien que la version bêta finale signifie qu’il ne devrait pas y avoir quoi que ce soit de particulièrement nouveau à sortir de la bêta 5, cela signifie que de nombreux bugs trouvés dans la bêta 4 devraient, espérons-le, être résolus maintenant.

Un ajout notable à Android 12 Beta 5 est que les propriétaires du nouveau Google Pixel 5a sont désormais éligibles au programme bêta, ce qui signifie qu’ils peuvent tester la prochaine mise à jour du système d’exploitation de Google sur le dernier smartphone de l’entreprise.

Le Pixel 5a rejoint certains des meilleurs téléphones Android de fabricants d’appareils tels que Xiaomi, OPPO, OnePlus et Vivo en participant au programme bêta Android 12, sans parler des autres smartphones Pixel de Google.

Comme il s’agit de la dernière version bêta, Android 12 devrait voir un lancement complet plus tard ce mois-ci. La société est maman d’une date exacte mais taquine qu’elle sera lancée “dans les semaines à venir”. Avec cela, nous devrions nous attendre à ce que le nouveau Google Pixel 6 soit annoncé peu de temps après, mais nous en saurons probablement plus à ce sujet lors du lancement d’Android 12.

Si vous êtes déjà sur la version bêta d’Android 12, la dernière version sera disponible via une mise à jour en direct. Pour tous ceux qui souhaitent passer à la version bêta avec un appareil éligible comme le Pixel 5a, nous pouvons vous expliquer comment installer la version bêta d’Android 12.

