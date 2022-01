La version bêta de l’auto-conduite complète (FSD) de Tesla vous permet de choisir parmi trois « profils » de conduite qui dictent la façon dont la voiture réagira à certaines situations sur la route. Chaque mode, « Chill », « Average » et « Assertive » varie en termes d’agressivité (et potentiellement de sécurité).

La fonctionnalité a été incluse dans la mise à jour d’octobre 2021 de la version 10.3, qui a été retirée deux jours après le début de son déploiement en raison d’un problème de virage à gauche aux feux de circulation. Tesla a publié la version 10.3.1 un jour plus tard, qui inclut toujours les profils FSD, comme indiqué sur les notes de version publiées sur Pas une application Tesla. Sur la base de ces notes, les profils FSD sont décrits comme un moyen «de contrôler les comportements tels que les arrêts roulants, les changements de voie basés sur la vitesse, la distance de suivi et l’avancée au feu jaune».

Une image séparée publiée sur Twitter nous donne un aperçu plus détaillé de ce que cela signifie réellement. Dans la description sous l’option « Assertif », Tesla note que le véhicule « aura une distance de suivi plus petite » et « effectuera des changements de voie de vitesse plus fréquents ». Le véhicule « ne sortira pas non plus des voies de dépassement » et « peut effectuer des arrêts roulants », et il n’est pas tout à fait clair si cela signifie que les voitures ne s’arrêteront pas complètement aux panneaux d’arrêt.

Une vidéo YouTube montre les trois modes en action et, vers la fin, montre comment Tesla décrit chaque profil FSD. En mode « Chill », le véhicule « aura une distance de suivi plus grande et effectuera moins de changements de voie de vitesse », tandis que le mode « Moyenne » signifie que la voiture « aura une distance de suivi moyenne et pourra effectuer des arrêts roulants ». Cela dit, il est un peu difficile de distinguer la différence entre ces modes à partir de cette seule vidéo, car elle ne teste pas le comportement du véhicule dans un trafic dense ou des conditions météorologiques difficiles.

Il est difficile de dire à quel point ces profils FSD modifient la conduite du véhicule et s’ils repoussent les limites de la sécurité, en particulier lors de déplacements sous la pluie ou la neige. Si les descriptions de ces profils sont exactes, cela signifie qu’une Tesla en mode « Assertif » peut suivre les voitures de plus près, s’arrêter en roulant et changer de voie plus fréquemment – des comportements qui ont tendance à être plus dangereux, quelle que soit la voiture que vous utilisez. dans.

Il est important de noter que la fonction FSD de Tesla ne rend pas la voiture complètement autonome – une version « fonctionnelle complète » permettrait idéalement aux utilisateurs de se rendre au travail sans intervention. La version bêta controversée du FSD de Tesla a été déployée auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs en septembre dernier sur la base d’un système de « score de sécurité » qui donne la priorité aux conducteurs ayant des habitudes de conduite plus sûres, ce contre quoi le National Transportation Safety Board a mis en garde. En novembre, ce qui semble être le tout premier crash impliquant le mode FSD de Tesla a gravement endommagé une Tesla.