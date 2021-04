La version bêta publique de Microsoft xCloud sera officiellement lancée demain sur iPhone et iPad avec plus de 100 titres

Après avoir dû abandonner son projet d’offrir une application iOS en raison des politiques de l’App Store d’Apple, Xbox va officiellement de l’avant avec la version bêta publique de xCloud basée sur le Web pour iOS. La sortie intervient après un aperçu anticipé de l’année dernière qui a donné un premier aperçu de xCloud fonctionnant sur iPhone, iPad, etc.

Les premiers abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourront commencer à jouer à des titres sur iPhone, iPad et PC demain, le 20 avril, via le Web. Xbox a annoncé la nouvelle dans un article de blog aujourd’hui (via The Verge). Pour l’instant, xCloud pour iOS et PC est une version bêta sur invitation uniquement, mais c’est un pas en avant notable après l’aperçu précoce proposé par Microsoft.

À partir de demain, si vous êtes abonné au Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez vérifier si vous avez été invité à la version bêta publique de xCloud et y accéder pour iOS et PC sur la page de destination de Xbox ici.

À partir de demain, nous commencerons à envoyer des invitations à certains membres Xbox Game Pass Ultimate pour commencer à tester la version bêta limitée de Xbox Cloud Gaming pour les PC Windows 10 et les téléphones et tablettes Apple via des navigateurs Web.

Alors que l’aperçu précoce pour iOS a commencé avec Halo: The Master Chief Collection, la version bêta publique officielle proposera un accès à plus de 100 titres Xbox Game Pass.

La version bêta de xCloud fonctionne avec Safari, Chrome et Edge. Lors des tests en février, mon collègue Bradley Chambers a trouvé que cela ressemblait vraiment à une version bêta avec un décalage considérable, mais il a trouvé impressionnant et pratique de jouer à des jeux sur console sur iOS. Dans l’ensemble, il semble que xCloud pour iOS a beaucoup de potentiel.

Microsoft affirme qu’il continuera à inviter les membres du Xbox Game Pass Ultimate à la version bêta et à ouvrir xCloud sur iOS et PC à tous les abonnés «dans les mois à venir».

Alors qu’un contrôleur USB ou Bluetooth compatible est nécessaire pour jouer à tous les jeux xCloud disponibles, 50 titres fonctionneront avec des commandes tactiles personnalisées.

La version bêta limitée est notre temps pour tester et apprendre; nous enverrons plus d’invitations sur une base continue aux joueurs dans les 22 pays pris en charge, évaluerons les commentaires, continuerons à améliorer l’expérience et ajouterons la prise en charge de plus d’appareils. Notre plan est d’itérer rapidement et de s’ouvrir à tous les membres Xbox Game Pass Ultimate dans les mois à venir afin que davantage de personnes aient la possibilité de jouer à la Xbox d’une toute nouvelle manière.

