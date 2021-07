La version bêta publique de watchOS 8 est maintenant disponible, mais rappelez-vous qu’il n’y a aucun moyen de rétrograder

in

Apple a officiellement publié cette semaine les premières versions bêta publiques d’iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8. Comme nous l’avons écrit hier, l’installation des versions bêta publiques d’iOS 15 et d’iPadOS 15 comporte certains risques, mais vous pouvez vous rassurer sachant que vous pouvez facilement revenir à iOS 14 si vous rencontrez des bugs et des problèmes de performances.

Cependant, on ne peut pas en dire autant de watchOS 8. Une fois que vous avez installé la version bêta publique de watchOS 8 (ou bêta développeur), il n’y a aucun moyen de rétrograder…

Jusqu’à l’année dernière, Apple n’avait même jamais proposé de version bêta publique de watchOS en raison du risque. watchOS 7 a été le premier logiciel Apple Watch à être disponible en version bêta publique, et cette tendance se poursuit avec la sortie de watchOS 8 cette année.

Voici l’avertissement qu’Apple montre aux utilisateurs d’Apple Watch lors de leur inscription à la version bêta publique de watchOS 8 :

Les mises à jour bêta publiques de watchOS sont toujours en cours de développement, ce qui signifie que certaines applications et services peuvent ne pas fonctionner comme prévu et que leurs données peuvent ne pas être rétrocompatibles. Le contenu de l’Apple Watch est automatiquement sauvegardé sur votre iPhone couplé. Vous pouvez en savoir plus sur les sauvegardes Apple Watch ici. Veuillez noter qu’Apple Watch ne peut pas être restauré vers les versions antérieures du système d’exploitation une fois la version bêta publique installée.

Cela signifie que si vous effectuez une mise à jour vers watchOS 8 et que vous rencontrez des bogues ou des problèmes de performances, il n’y a aucun moyen de revenir à la version stable de watchOS 7. Bien que watchOS 8 soit relativement stable au début de la version bêta, il existe encore quelques bogues et problèmes de performances, y compris une durée de vie de la batterie inférieure à la normale, des problèmes de compatibilité avec des applications tierces et des plantages semi-réguliers.

Si vous rencontrez des bogues impressionnants avec watchOS 8, la seule solution consiste à contacter directement Apple et à faire remplacer votre Apple Watch.

Comme nous l’avons suggéré pour iOS 15 et iPadOS 15, une solution consiste à installer d’abord watchOS 8 sur une Apple Watch plus ancienne ou de rechange pour évaluer la stabilité. De cette façon, vous saurez quels bugs vous pourriez rencontrer et si toutes vos applications Apple Watch sont compatibles ou non.

Si vous évaluez le risque et décidez d’installer watchOS 8 sur votre Apple Watch, vous pouvez en savoir plus dans notre guide détaillé ici.

Encore une chose à considérer

Si vous installez iOS 15 et watchOS 8, puis rétrogradez d’iOS 15 à iOS 14, votre Apple Watch ne se couplera pas avec votre iPhone. Cela signifie que si vous mettez à jour vers watchOS 8, vous vous engagez également à exécuter iOS 15 indéfiniment.

