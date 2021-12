Une version britannique de Saturday Night Live en serait aux premiers stades de développement chez Sky. Deadline rapporte que la nouvelle itération serait reconnue comme le spin-off le plus médiatisé de la longue série de comédies de variétés NBC. Originaire de Lorne Michaels, il existe plusieurs autres itérations en Chine, en Allemagne, en Italie et en Corée du Sud.

Les représentants de SNL sont censés négocier les détails du contrat à Londres avec Sky, qui appartient à Comcast. Comcast est le conglomérat médiatique derrière NBC. Broadway Video et SNL Studios soutiennent le spectacle en tant que producteurs. Michaels est crédité en tant que créateur et producteur exécutif de la série. Le bureau italien de Sky a conclu un accord avec NBCUniversal International Formats pour développer une version locale de la série en 2018.

Le point de vente affirme que de nombreux comédiens britanniques font la queue pour avoir une chance de jouer dans la série. S’il est sélectionné pour une série, le réseau choisira probablement un créneau horaire plus tôt étant donné que les premières de l’émission américaine sont assez tardives. Saturday Night Live premières le samedi soir à 23 h 30 HE.

L’année dernière, Sky a commencé à diffuser des épisodes complets de Saturday Night Live de NBC sur la chaîne Sky Comedy. Auparavant, l’émission n’était disponible que sous forme de courts clips sur YouTube après avoir été brièvement diffusée sur ITV4 en 2006.

La série britannique Saturday Live, inspirée de l’émission créée par Michaels et mettant en vedette les bandes dessinées Harry Enfield, Stephen Fry, Hugh Laurie et Ben Elton, a été diffusée sur Channel 4 de 1985 à 1988. Il est ensuite passé à ITV.

Michaels a inauguré quelques bandes dessinées emblématiques à travers son travail sur Saturday Night Live, y compris le légendaire Norm MacDonald, décédé en septembre de cette année après une bataille contre le cancer. Michaels s’est souvenu du comédien avec quelques mots touchants alors qu’il se préparait pour la saison en cours de SNL. « Je pense qu’il représentait le monde pour les gens là-bas, je pourrais vous dire le nombre de personnes dont j’ai entendu parler et les personnes qui sont allées parler de Norm. Lorsque vous travaillez avec quelqu’un pendant autant d’années et qu’il fait vous riez et vous savez qui ils sont en tant que personne et ami, je pense que Norm était l’une des personnes les plus drôles que j’aie jamais connues et parce qu’il est canadien, je le mettrais dans le top cinq. «

Il a ajouté à propos de MacDonald: « Quand il était au spectacle, j’étais toujours impressionné par le temps qu’il pouvait mettre pour raconter une blague et combien de temps il s’arrêtait avant de raconter une autre blague. Il n’a jamais flatté. Il allait toujours le faire. c’est comme il voulait le faire, et si vous attendiez, vous étiez vraiment heureux de l’avoir fait. J’appelle ça l’intégrité, mais l’intégrité a probablement été mentionnée cinquante fois ce soir, mais il avait de l’intégrité.