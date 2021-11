La version chinoise de Fortnite ferme ses portes à la mi-novembre

Epic Games, le développeur derrière Fortnite, met fin à la bataille royale en Chine à la mi-novembre (via CNET). Un article traduit sur le site Web de Fortnite révèle que le « test » du jeu « est terminé ».

Le message indique que les utilisateurs ne pourront plus s’inscrire ou télécharger Fortnite à partir de lundi. Le 15 novembre, Epic Games fermera complètement les serveurs de Fortnite et empêchera les utilisateurs de se connecter. L’avis remercie les joueurs d’avoir « monté dans le bus » et d’avoir participé au jeu. Epic n’a fourni aucune information supplémentaire sur les raisons pour lesquelles il a décidé de fermer le jeu.

Cependant, cela peut avoir quelque chose à voir avec la nouvelle restriction de jeu de la Chine pour les enfants – depuis août, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent jouer à des jeux vidéo que trois heures par semaine. Les médias soutenus par l’État ont également qualifié les jeux en ligne d’« opium spirituel », soulignant davantage le scepticisme de la Chine à l’égard des jeux.

Ce n’est pas nouveau – la Chine a interdit aux enfants de jouer entre 22h et 8h en 2019 et a également limité le temps d’écran des enfants à 90 minutes en semaine. Le géant chinois de la technologie Tencent a même lancé un système de reconnaissance faciale qui détecte les enfants en train de jouer après le couvre-feu. La nouvelle règle chinoise des trois heures signifie que les restrictions du pays ne font que se resserrer.

En 2018, Epic Games s’est associé à Tencent pour sortir Fortnite en Chine, mais il a dû subir de lourdes modifications avant d’être largement disponible. Une page wiki de Fortnite China révèle à quel point le jeu est différent de ce que les joueurs américains connaissent. Par exemple, la loi chinoise interdit la représentation de crânes, modifiant l’apparence d’un certain nombre d’articles cosmétiques liés aux crânes. Le wiki note également que les joueurs ont été invités à aller étudier s’ils jouaient plus de 90 minutes en semaine.