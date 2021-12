La version de Bella Ciao de La Casa de Papel de Becky G

Becky G est l’interprète de Bella Ciao, une nouvelle version de la chanson populaire italienne devenue la chanson vedette de La Casa de Papel. Cette critique est sortie mercredi 1er décembre, deux jours avant la première des derniers épisodes de la série sur Netflix. Son clip vidéo dépasse déjà le million de vues sur YouTube et figure sur la liste des tendances musicales de la plateforme.

Le chanteur mélange les paroles originales en italien avec quelques parties en anglais dans ce single dans la tonalité du reggaeton. La star a déclaré à propos de cette œuvre et de son lien avec la fiction à succès : « J’ai toujours aimé la série et la façon dont elle se connecte avec des millions de personnes à travers le monde. Bella Ciao est une chanson emblématique qui marque un moment important de la série, donc le fait qu’ils me demandent de la réinventer et de faire partie de l’univers de La Casa de Papel est un véritable honneur.

Dans la vidéo Bella Ciao, réalisée par Meg Gamez, les références au drame précité ne manquent pas. Becky G et les danseurs apparaissent en combinaisons rouges et avec les masques emblématiques de Dalí portés par les protagonistes de la production. L’artiste grimpe sur un tas de lingots d’or à un certain moment du clip, dans lequel il y a aussi un clin d’œil aux personnages de Tokio (Úrsula Corberó) et Río (Miguel Herrán).

L’interprète de tubes comme Mayores y Sin Pijama s’est imposée comme une star internationale. L’une de ses dernières collaborations est Pa Mis Muchachas, où elle chante avec Christina Aguilera, Nathy Peluso et Nicki Nicole. Outre ses triomphes musicaux, il faut noter son rôle d’une des protagonistes du film Power Rangers et son apparition dans la série Empire.

Becky G était l’hôte des MTV European Music Awards 2019 et dirige actuellement Face to Face, un talk-show sur Facebook Watch. Elle a également lancé ses propres collections de maquillage et diverses collaborations avec des marques de mode.

Nous vous laissons le lien pour que vous puissiez l’écouter :