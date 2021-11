La version de ‘Soldadito marinero’ de Fito et d’un musicien de rue de la Gran Vía qui fait tomber amoureux l’Espagne

Nouvelles connexes

La plupart des musiciens que nous idolâtrons ont commencé à donner des concerts là où ils pouvaient le mieux. Certains d’entre eux, en effet, ont commencé leur carrière dans les rues de la ville ou dans le métro, jouant et chantant en échange des pièces que les passants jetaient dans leur étui à guitare. Les artistes qui mettent en musique nos pas se succèdent sur les trottoirs et, parfois, ils jouent dans des moments aussi magiques que celui qui nous concerne aujourd’hui.

C’est arrivé la semaine dernière sur la Gran Vía de Madrid, où il jouait de la guitare Luis Salido, un jeune homme de Cordoue qui vit à Madrid depuis quelques mois pour étudier et essayer de booster sa carrière musicale. Ce qu’il n’imaginait pas en commençant jeudi à gratter sa guitare, c’est qu’une de ses idoles passerait à côté de lui au bon moment et avec assez de courage pour finir par chanter en duo avec lui.

Mais il est arrivé que Fito Cabrales passait par là et voulait chanter avec lui Marin soldat avant de poursuivre sa route, captant l’attention du public qui a eu la chance de le voir en direct et, plus tard, celle de milliers de personnes qui regardent la vidéo du moment à travers les réseaux sociaux. Le chanteur basque, qui a commencé sa carrière avec Platero y tú et a continué avec Los Fitipaldis, a terminé son geste généreux en se prosternant devant le jeune musicien :

La vidéo a dépassé le million de vues et même Le nom de Fito a été une tendance ce mardi sur Twitter, où des centaines de personnes ont applaudi « l’humilité » du musicien basque dont les débuts n’ont pas été faciles non plus dans le Bilbao du début des années 90 :

Un gars petit mais très grand. Il y a des années, ma femme et moi l’avons rencontré sur ses terres, à Guernika. Nous lui avons parlé de l’admiration qu’un de mes fils avait pour lui. Nous regardions la Casa de Juntas. Il a demandé du papier et des crayons et en un rien de temps il a réalisé un dessin dédié à mon fils. – Gabriel Bienzobas🇪🇸🇰🇪🇵🇸 (@crupama_gabriel) 1er novembre 2021

Comme c’est génial ces musiciens qui voient un garçon chanter quelque chose qui lui est propre et lui offrent un moment unique comme chanter ensemble sur un pied d’égalité – Susana Diaz de Vega (@Anghydark) 1er novembre 2021

JE MEURS !!!!!

Quelle merveille d’une personne Fito est 😍 – Carmen de Maitena (@MaiteMonna) 1er novembre 2021

C’est un musicien et une personne, il n’y a plus rien à dire. C’est un petit geste avec un impact significatif sur le musicien de rue. Combien de fois y est-il allé ? C’est savoir d’où vous venez et partager ce que vous faites avec votre cœur. Merci Fito. – Morrigan Ban_Dia (@BanMorrigan) 2 novembre 2021

A Madrid, vous rencontrez Fito avant votre ex. Si tous sont des avantages. – Chanables (@Elchanables) 1er novembre 2021

Luis Salido, pour sa part, a fait part de ses impressions au journal numérique de sa ville, Montilla, rapportant que Fito l’a croisé alors qu’il était en route pour enregistrer l’émission La Resistencia, « mais il n’a pas hésité à s’arrêter pour m’écouter, parler un peu et chanter un duo ». Comme le rapporte Montilla Digital, le jeune homme est arrivé dans la capitale en septembre pour combiner ses études universitaires avec des performances musicales et l’enregistrement de son premier album.

« Pour moi, cela a été un luxe car il fait partie des chanteurs qui m’ont accompagné au cours de ma vie », a avoué Salido, valorisant également que ses followers sur les réseaux sociaux se sont multipliés et que Fito s’est à nouveau approché après l’émission pour parler « de comment est le secteur et à quel point il peut être difficile de percer. » De la rencontre inattendue, la chose la plus spéciale pour l’homme de Cordoue a été lui demander la pointe et s’agenouiller en reconnaissance : « Personne ne s’attend à ce qu’un artiste de sa stature fasse cela. »

