La version disco des Rolling Stones de “Miss You” en tête des charts

Au début de 1978, le Pierres qui roulent ont été confrontés à un double coup dur – la montée et la montée des deux punk et discothèque. Certains, en particulier ceux des médias, étaient prêts à radier les Stones après une décennie et demie au sommet. Leur précédent single, “Fool to Cry”, sorti presque deux ans plus tôt de l’album Black and Blue, avait culminé à la 10e place aux États-Unis.

Cependant, comme nous l’avons appris, vous rejetez les Rolling Stones à vos risques et périls ; Mick et Keith ont eu la réponse parfaite avec leur propre marque de disco toupet. “Miss You” est le morceau d’ouverture et le premier single de l’album Certaines filles et il est devenu n ° 1 aux États-Unis en août 1978.

“Miss You” a été enregistré aux Pathé Marconi Studios à Paris et mixé et édité à New York par Bob Clearmountain aux Power Station Studios. Clearmountain a également mixé un mix disco prolongé de huit minutes, 36 secondes et 12 pouces de « Miss You ». Ce remix était le premier single officiel des Rolling Stones 12″, avec quelques exemplaires même sortis sur vinyle rose.

Demandez à presque n’importe qui de vous dire la première chose qu’ils remarquent à propos de « Miss You » et ils diront probablement « la voix impertinente de Mick » ou « la grande ligne de basse de Bill ». Selon Bill Wyman, dans son livre Rolling with The Stones, « The idea for the [bass] les lignes venaient de Billy Preston. Nous avions monté une démo approximative un an plus tôt après une session d’enregistrement. J’étais déjà rentré à la maison, et Billy a repris ma vieille basse quand ils ont commencé à parcourir cette chanson. Alors quand nous sommes finalement arrivés à faire la chanson, les garçons ont dit : « Pourquoi ne travaillez-vous pas autour de l’idée de Billy ? » Alors je l’ai écouté une fois et j’ai entendu cette course de base et je l’ai repris à partir de là. Il a fallu quelques changements et polissages, mais l’idée de base était celle de Billy.

Mel Collins, qui a joué avec King Crimson, chameau et Caravane, joue le solo de saxophone, tandis que Sugar Blue joue de la harpe, et Ian McLagan, anciennement avec le Petits visages, le piano.

“Miss You” est sorti fin mai 1978, juste avant que les Rolling Stones ne commencent une énorme tournée américaine qui a débuté le 10 juin au Lakeland Civic Center d’Orlando, en Floride, devant 10 000 fans. C’était la première fois que “Miss You” était joué en direct sur scène, mais loin de la dernière. En plus d’être entré dans le classement américain le 27 mai (où il a culminé au n ° 1 le 5 août), il est également devenu n ° 1 en France, il a atteint le n ° 2 en Allemagne et aux Pays-Bas, le n ° 11 en Australie et le n ° 3 au Royaume-Uni.

