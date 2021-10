La version Doogie White Fronted d’Alcatrazz sort le clip de « Grace Of God »

Un clip pour la chanson « Grâce de Dieu » de ALCATRAZZ peut être vu ci-dessous. Le morceau est tiré du prochain album du groupe, « V », dont la sortie est prévue pour le 15 octobre. Le LP présente des membres originaux Jimmy Waldo et Gary Shea, avec un nouveau chanteur Doogie blanc (ARC-EN-CIEL, YNGWIE MALMSTEEN, FÊTE MICHAEL SCHENKER), le batteur Marc Benquechea et guitariste Joe Stump.

Les « Grâce de Dieu » la vidéo met en contraste des scènes de paysages magnifiques et époustouflants avec des démonstrations sombres et évocatrices d’émotion brute et de bataille. Le morceau emmène l’auditeur dans un voyage monumental avec blanchela puissante voix montante de , parfaitement complétée par Souche et Waldole tissage complexe des guitares et des touches de sorcellerie soutenu par la basse et la batterie tonitruantes et robustes de Karité et Benquechea.

« J’aime ‘Grâce de Dieu’, » commentaires blanche. « C’est un morceau craquant avec beaucoup de parties vocales complexes. J’aime ce que tout le monde a fait dessus. Il a une grande énergie et un dynamisme… C’est juste magique !

« Au niveau des paroles, il se déroule au Moyen Âge », blanche continue. « Il s’agit de la peur d’être envoyé à la guerre pour combattre pour votre roi, votre reine ou votre pays… d’envahir une terre dont vous n’avez jamais entendu parler, de conquérir des gens dont vous ne savez rien, de combattre pour une raison que vous je n’en suis pas sûr, et le désespoir d’accepter un tel sort. »

« Quand j’ai entendu pour la première fois ‘Grâce de Dieu’, je n’arrivais tout simplement pas à croire à quel point la mélodie et les paroles s’emboîtaient parfaitement : il est difficile d’imaginer que quoi que ce soit d’autre soit meilleur que cela », s’enthousiasme Waldo. « Doogie a la capacité d’écrire exactement ce que la mélodie d’un morceau appelle et le résultat est très puissant. »

Formé en 1983, ALCATRAZZ est devenu célèbre pour son mélange de rock mélodique et progressif et pour avoir introduit des guitar heroes Yngwie Malmsteen et Steve Vai. Née en 1983 avec « Pas de libération conditionnelle du rock ‘n’ roll », qui présentait le hit « Île au soleil », le groupe a continué à gagner en popularité en 1985 avec son deuxième album « Troubler la paix », qui contenait le coup « Dieu béni la vidéo ». Le groupe a sorti un autre LP studio, les années 1986 « Jeux dangereux », avant de cesser ses activités l’année suivante. Le groupe s’est regroupé et a sorti le très acclamé « Né innocent » en 2020, leur premier album studio contenant du tout nouveau matériel depuis 1986.

A la fois vintage et intemporel, « V » parcourt les territoires texturés d’ALCATRAZZ d’autrefois, mais avec une vigueur et une verve renouvelées.

« Le nouvel album nous amène à boucler la boucle de nos racines originales à une version moderne beaucoup plus lourde de toutes choses ALCATRAZZ en 2021″, confirme Karité. « Je me sens bien et j’attends avec impatience la sortie de notre nouvel album avec ses sons rock et heavy metal. »

Il y a peu de doute que ce ALCATRAZZ tourne à plein régime sans entraves et à cet égard, le travail vocal suprême de White sur les douze pistes sert de catalyseur à leur synergie créative, en plus d’une énergie extrêmement positive qui rapproche le groupe plus qu’il ne l’a été depuis, eh bien, 1986 !

« Les gars m’ont appelé et m’ont demandé si je voulais rejoindre le groupe, et, vous savez, je suis sûr qu’ils auraient pu et auraient eu l’embarras du choix, mais ils m’ont demandé », rayonne blanche. « J’ai entendu la musique et « Tour de roue » était la première chanson que nous avons écrite ensemble. C’est une super chanson, un tube « métal » ! ‘V’ a quelques chansons qui sont ‘commercialement metal’, et puis il y en a qui sont très sombres et menaçantes. Cela touche beaucoup d’isolement et de solitude, d’alcoolisme, de rédemption et d’obscurité, mais j’espère qu’il y a un rayon d’espoir et de lumière à la fin de tout cela. »

Produit par Gilles Lavery et Jimmy Waldo, et mélangé par Andy Haller (Elton John, Joe Cocker, SYSTEM OF A DOWN), « V » comprend également des apparitions d’invités de CHAR‘s Falaise Evans (basse sur « Grâce de Dieu »), et ÉMEUTE‘s Donnie Van Stavern (basse sur « Ange gardien », « Veille de nuit » et « Cible »), soulignant à quel point la popularité ALCATRAZZla musique de reste avec leurs pairs. « V » signifie ALCATRAZZle cinquième album studio de bien sûr… mais il représente aussi résolument Victory ; la victoire qui voit ALCATRAZZ 2021 plus fort que jamais malgré tous les obstacles.

Liste des pistes :

01. Ange gardien



02. Veille de nuit



03. Épée de délivrance



04. Tour De Roue



05. Coeur noir



06. Grâce de Dieu



07. Retour à Jamais Plus



08. Cible



09. Peut être demain



dix. La maison des mensonges



11. Les yeux d’Alice



12. Jour sombre pour mon âme

L’automne dernier, original ALCATRAZZ chanteur Graham Bonnet a déclaré qu’il n’était « plus affilié » à ALCATRAZZle gérant Gilles Lavery. » A l’époque, l’autre ALCATRAZZ les députés ont riposté, affirmant qu’ils étaient « toujours représentés » par Lavery et dynamitage Bonnet pour « dicter[ing] à nous qui peut être ou non notre manager collectif ou individuel. » Peu de temps après, Bonnet a publié une déclaration via ses réseaux sociaux dans laquelle il a déclaré qu’il « enregistrerait et jouerait toujours avec ALCATRAZZ. Je suis le fondateur et auteur-compositeur principal depuis la création du groupe en 83. » Il a ajouté qu’il « annoncerait l’incroyable nouvelle ALCATRAZZ au printemps » et a promis d’emmener le nouveau groupe sur la route.