La version Doogie White Fronted d’Alcatrazz sort le single “Sword Of Deliverance” et annonce un nouvel album “V”

“Epée de délivrance”, le deuxième single de ALCATRAZZle tout nouvel album de “V”, dont la sortie est prévue le 15 octobre, peut être diffusé ci-dessous. Le LP mettra en vedette des membres originaux Jimmy Waldo et Gary Shea, avec un nouveau chanteur Doogie blanc (ARC-EN-CIEL, YNGWIE MALMSTEEN, FÊTE MICHAEL SCHENKER), le batteur Marc Benquechea et guitariste Joe Stump.

blanche mentionné: “« L’épée de la délivrance » est un monument en métal puissant ! Un appel aux armes pour le ALCATRAZZ collectif. Fort, fier et prêt!”

A la fois vintage et intemporel, “V” marche sur le ALCATRAZZ territoires texturés d’autrefois mais avec une vigueur et une verve renouvelées. Que ce soit les échos choraux assis à l’intérieur de la tempête qui “Veille de nuit”, le métal mélodique ferme et rapide de “Tour de roue” ou l’épaisse chug bluesy de “La maison des mensonges”, il ne fait aucun doute que ce ALCATRAZZ va à fond avec pas une once d’une manille qui les retient. À cet égard, le travail vocal suprême de White sur les 12 pistes sert de catalyseur à leur synergie créative, et pas seulement cela, son énergie extrêmement positive rapproche le groupe plus qu’il ne l’a été depuis, eh bien, 1986.

Produit par Gilles Lavery et Jimmy Waldo, et mélangé par Andy Haller (ELTON JOHN, JOE COCKER, SYSTEM OF A DOWN), “V” comprend également des apparitions d’invités de SAXON‘s Nigel Glockler (batterie sur “Ange gardien” et “Coeur noir”), CHAR‘s Falaise Evans (basse sur “Grâce de Dieu”) et Donnie Van Stavern de ÉMEUTE (basse sur “Ange gardien”, “Veille de nuit” et “Cibler”), soulignant à quel point la popularité ALCATRAZZla musique de reste avec leurs pairs.

Et juste au cas où vous vous demanderiez quoi “V” signifie ? ALCATRAZZle cinquième album studio de , bien sûr… mais il est tout aussi résolument synonyme de victoire ; la victoire qui voit ALCATRAZZ 2021 plus fort que jamais malgré tous les obstacles.

Liste des pistes :

01. Ange gardien



02. Veille de nuit



03. Épée de délivrance



04. Tour De Roue



05. Coeur noir



06. Grâce de Dieu



07. Retour à Jamais Plus



08. Cible



09. Peut être demain



dix. La maison des mensonges



11. Les yeux d’Alice



12. Jour sombre pour mon âme

Le mois dernier, ALCATRAZZ publié “Tour de roue”, arrivé six mois après Waldo, Souche, Karité et Benquechea a publié une déclaration disant qu’elle serait rejointe par blanche pour toutes leurs tournées 2021. Juste un mois plus tôt, original ALCATRAZZ chanteur Graham Bonnet a déclaré qu’il n’était “plus affilié” à ALCATRAZZle gérant Gilles Lavery.” A l’époque, l’autre ALCATRAZZ les députés ont répliqué, affirmant qu’ils étaient “toujours représentés” par Lavery et dynamitage Bonnet pour « dicter[ing] à nous qui peut être ou non notre gestionnaire collectif ou individuel.”

Peu de temps après, Bonnet a publié une déclaration via ses réseaux sociaux dans laquelle il a déclaré qu’il « continuerait d’enregistrer et de jouer avec ALCATRAZZ. Je suis le fondateur et auteur-compositeur principal depuis la création du groupe en 83.” Il a ajouté qu’il “annoncera l’incroyable nouvelle ALCATRAZZ au printemps” et a promis d’emmener le nouveau groupe sur la route.

Bonnetles commentaires de ont naturellement créé de la confusion au sein de ALCATRAZZla base de fans de , l’incitant à publier une déclaration de suivi expliquant sa position.

Graham a écrit: “Lorsque mon manager a démissionné en juin, j’ai demandé au groupe collectivement s’ils seraient intéressés par une tournée pour soutenir le nouvel album. Ils m’ont informé qu’ils n’étaient intéressés à tourner que si mon ancien manager était inclus. , ” nous venons de nous séparer. Comme cela a marqué la fin de cette version de ALCATRAZZ, j’ai immédiatement commencé à chercher de nouveaux joueurs pour encore un nouveau ALCATRAZZ s’aligner.

“J’ai joué avec d’autres versions de ALCATRAZZ depuis la disparition du groupe original, ce n’était que la première fois que je jouais avec des membres originaux et la première fois que j’enregistrais en utilisant le nom ALCATRAZZ. Le jour où mon manager a démissionné, il m’a également supprimé en tant qu’administrateur du ‘Graham Bonnet et ALCATRAZZ‘ bande FB page, je n’ai donc pas pu informer les fans de ce qui se passait jusqu’à récemment, lorsque FB retourné ma page.

“Le premier malentendu s’est produit lorsque j’ai posté sur la page du groupe que ‘Graham Bonnet et ALCATRAZZ‘ n’étaient plus associés à Gilles Lavery la gestion. Quand j’ai dit cela, je ne faisais pas référence à la composition récente. Ils m’avaient déjà informé des mois plus tôt qu’ils ne tourneraient qu’avec mon ancien manager et pour moi, cela signifiait qu’ils avaient démissionné. Ma référence était ma nouvelle version de ALCATRAZZ. Je n’ai pas l’intention d’abandonner le nom ALCATRAZZ et je m’attends à ce qu’ils ne le fassent pas non plus. C’est une vieille histoire, les groupes se séparent et il y a deux versions. Cela ne me dérange pas. j’ai tourné avec Doogie ces dernières années avec [MICHAEL] FÊTE DE SCHENKER et c’est un bon ami et un sacré bon interprète. À mon avis, il n’y a pas trop de musique. Les gens peuvent écouter l’une ou l’autre ou les deux versions et choisir ce qu’ils veulent. Je ne suis pas intéressé à me chamailler sur un nom, je préfère juste faire de la musique.”

Lorsque Waldo, Souche, Karité et Benquechea ont annoncé qu’ils travaillaient avec blanche, ils ont juré de présenter “un spectacle explosif mettant en vedette tous les ALCATRAZZ classiques que vous connaissez, ainsi que des sélections supplémentaires de Doogietravaille avec ARC-EN-CIEL et FÊTE MICHAEL SCHENKER/TEMPLE DU ROCHER.”

Waldo, Souche, Karité et Benquecheala version de ALCATRAZZ a lancé une page Facebook où ils publieront toutes leurs nouvelles à l’avenir.