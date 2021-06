La version Doogie White Fronted d’Alcatrazz sort son premier single, ‘Turn Of The Wheel’

ALCATRAZZ, l’emblématique groupe de heavy metal basé à Los Angeles, a sorti un nouveau single, “Tour de roue”, passant par Musique de doublure d’argent. La chanson est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. La vidéo de la piste peut être visionnée ci-dessous.

“Tour de roue” est tiré de ALCATRAZZle prochain album studio de , attendu à l’automne. Le LP mettra en vedette des membres originaux Jimmy Waldo et Gary Shea, avec un nouveau chanteur Doogie blanc (ARC-EN-CIEL, YNGWIE MALMSTEEN, FÊTE MICHAEL SCHENKER), le batteur Marc Benquechea et guitariste Joe Stump. La précommande débutera le 23 juillet.

“« Tour de roue » était la première chanson que nous avons écrite ensemble”, déclare blanc. “Quand j’ai entendu le riff et le groove, je me suis dit : ‘On y va.’ A partir de ce moment, tout était sur le pont pour faire le meilleur album possible. « Tour de roue » comme une mélodie rawk complète fonctionne à merveille.”

Doogie poursuit : « Nous passons tellement de temps à nous demander comment les erreurs que nous avons commises hier pourraient être corrigées demain que nous oublions aujourd’hui. Aujourd’hui est ce que nous avons. Hier est révolu, et nous n’aurons peut-être pas demain. »

“Tour de roue” vient six mois après Waldo, Souche, Karité et Benquechea a publié une déclaration disant qu’elle serait rejointe par blanc pour toutes leurs tournées 2021. Juste un mois plus tôt, original ALCATRAZZ chanteur Graham Bonnet a déclaré qu’il n’était “plus affilié” à ALCATRAZZle gérant Gilles Lavery.” A l’époque, l’autre ALCATRAZZ les députés ont répliqué, affirmant qu’ils étaient “toujours représentés” par Lavery et dynamitage Bonnet pour « dicter[ing] à nous qui peut être ou non notre gestionnaire collectif ou individuel.”

Peu de temps après, Bonnet a publié une déclaration via ses réseaux sociaux dans laquelle il a déclaré qu’il « continuerait d’enregistrer et de jouer avec ALCATRAZZ. Je suis le fondateur et auteur-compositeur principal depuis la création du groupe en 83.” Il a ajouté qu’il “annoncera l’incroyable nouvelle ALCATRAZZ au printemps” et a promis d’emmener le nouveau groupe sur la route.

Bonnetles commentaires de ont naturellement créé la confusion au sein de ALCATRAZZla base de fans de , l’incitant à publier une déclaration de suivi expliquant sa position.

Graham a écrit: “Lorsque mon manager a démissionné en juin, j’ai demandé au groupe collectivement s’ils seraient intéressés par une tournée pour soutenir le nouvel album. Ils m’ont informé qu’ils n’étaient intéressés par une tournée que si mon ancien manager était inclus. Personne n’a été licencié , ” nous venons de nous séparer. Comme cela a marqué la fin de cette version de ALCATRAZZ, j’ai immédiatement commencé à chercher de nouveaux joueurs pour encore un nouveau ALCATRAZZ s’aligner.

“J’ai joué avec d’autres versions de ALCATRAZZ depuis la disparition du groupe original, ce n’était que la première fois que je jouais avec des membres originaux et la première fois que j’enregistrais en utilisant le nom ALCATRAZZ. Le jour où mon manager a démissionné, il m’a également supprimé en tant qu’administrateur du ‘Graham Bonnet et ALCATRAZZ‘ bande FB page, je n’ai donc pas pu informer les fans de ce qui se passait jusqu’à récemment, lorsque FB retourné ma page.

“Le premier malentendu s’est produit lorsque j’ai posté sur la page du groupe que ‘Graham Bonnet et ALCATRAZZ‘ n’étaient plus associés à Gilles Lavery la gestion. Quand j’ai dit cela, je ne faisais pas référence à la composition récente. Ils m’avaient déjà informé des mois plus tôt qu’ils ne tourneraient qu’avec mon ancien manager et pour moi, cela signifiait qu’ils avaient démissionné. Ma référence était ma nouvelle version de ALCATRAZZ. Je n’ai pas l’intention d’abandonner le nom ALCATRAZZ et je m’attends à ce qu’ils ne le fassent pas non plus. C’est une vieille histoire, les groupes se séparent et il y a deux versions. Cela ne me dérange pas. j’ai tourné avec Doogie ces dernières années avec [MICHAEL] FÊTE DE SCHENKER et c’est un bon ami et un sacré bon interprète. À mon avis, il n’y a pas trop de musique. Les gens peuvent écouter l’une ou l’autre ou les deux versions et choisir ce qu’ils veulent. Je ne suis pas intéressé à me chamailler sur un nom, je préfère juste faire de la musique.”

Lorsque Waldo, Souche, Karité et Benquechea ont annoncé qu’ils travaillaient avec blanc, ils ont juré de présenter “un spectacle explosif mettant en vedette tous les ALCATRAZZ classiques que vous connaissez, ainsi que des sélections supplémentaires de Doogietravaille avec ARC-EN-CIEL et FÊTE MICHAEL SCHENKER/TEMPLE DU ROCHER.”

Waldo, Souche, Karité et Benquecheala version de ALCATRAZZ a lancé une page Facebook où ils publieront toutes leurs nouvelles à l’avenir.



