La version effrayante d’Adolf Hitler de Silent Night conçue pour glorifier le Führer | Monde | Des nouvelles

Pendant la saison des fêtes, vous entendrez sans aucun doute beaucoup de gens chanter le chant de Noël populaire « Silent Night ». Écrit pour la première fois il y a 203 ans par Joseph Mohr, il a été enregistré par une abondance de chanteurs dans une variété de genres. La version de Bing Crosby, sortie en 1935, s’est vendue à plus de 10 millions d’exemplaires, bien que son plus grand succès White Christmas se soit vendu à plus de 50 millions d’exemplaires.

Silent Night a été joué pour la première fois en tant que Stille Nacht la veille de Noël en 1818 à l’église paroissiale Saint-Nicolas d’Oberndorf, un petit village de l’Autriche actuelle.

La traduction anglaise qui est le plus souvent chantée aujourd’hui a été publiée en 1859 par le prêtre épiscopal John Freeman Young, alors en service à l’église Trinity à New York.

À ce jour, le chant a été traduit en 140 langues.

Une version bizarre de la chanson a été créée par Adolf Hitler, qui a fait réécrire les mots en hommage à lui, dans une tentative désespérée d’accaparer les feux de la rampe.

Adolf Hitler avec un enfant. La légende dit « Noël allemand ». (Image : GETTY)

Adolf Hitler reçoit des cadeaux du Père Noël – il n’était sûrement pas sur la bonne liste ? (Image : GETTY)

Le Führer a demandé à un auteur-compositeur nazi de composer une nouvelle version dans le cadre de ses tentatives d’appliquer l’idéologie nazie à Noël.

Tout au long des années trente et quarante, les nazis ont tenté de transformer les traditions de Noël.

Ils ont utilisé l’idéologie nazie et des machines de propagande pour aligner Noël avec leurs opinions antisémites.

Noël a posé un problème majeur pour l’Allemagne nazie, puisque Jésus était juif.

Adolf Hitler au dîner du réveillon nazi en décembre 1938. (Image : GETTY)

L’éradication des Juifs et de la judéité était au cœur même de l’idéologie nazie.

Judith Breuer, organisatrice d’une exposition à Cologne en 2009 qui offrait un aperçu des tentatives nazies de retirer le Christ de Noël, a déclaré à l’Independent à l’époque : « L’enfant Jésus était juif.

« C’était à la fois un problème et une provocation pour les nazis. La fête chrétienne la plus populaire de l’année ne correspondait pas à leur idéologie raciste.

« Ils ont dû réagir et ils l’ont fait en essayant de le rendre moins chrétien. »

Décorations d’arbre de Noël avec des croix gammées nazies faites pendant la Seconde Guerre mondiale. (Image : GETTY)

Mme Breuer a déclaré que l’étoile de l’arbre de Noël avait été remplacée par des croix gammées, car elle représentait soit l’étoile à six branches de David, soit l’étoile à cinq branches de l’Union soviétique bolchevique.

Marie et Jésus ont été réduits à la mère et à l’enfant germaniques, représentés comme une mère blonde et un enfant aux yeux bleus, et des dizaines de chants de Noël ont été modifiés.

La version modifiée de Silent Night commence normalement : « Silent night, sainte nuit, tout est calme, tout est lumineux. »

Mais ensuite les choses changent : « Seul le chancelier reste sur ses gardes, l’avenir de l’Allemagne à surveiller et à protéger, guidant correctement notre nation. »

Adolf Hitler lors de son discours lors d’une célébration de Noël à Munich. (Image : GETTY)

Les nazis ont plutôt promu le chant de « Nuit exaltée des étoiles claires », ou « Hohe Nacht der klaren Sterne » en allemand, qui a remplacé les thèmes chrétiens traditionnels par les idéologies raciales des nazis.

Bien que la chanson ait été interdite en tant que propagande nazie en 1945, certaines familles la chantaient encore dans les Fifites.

Elle se perpétue aujourd’hui dans les performances des néo-nazis et des extrémistes d’extrême droite.

Des tentatives ont également été faites pour débarrasser Noël de son véritable sens, la venue de Jésus, et pour le remplacer à la place par la venue d’Hitler – étiqueté le « Sauveur Führer ».

Le propagandiste nazi Friedrich Rehm a écrit en 1937 : « Nous ne pouvons accepter qu’un arbre de Noël allemand ait quoi que ce soit à voir avec une crèche dans une crèche à Bethléem.

« Il est inconcevable pour nous que Noël et tout contenu profondément émouvant soient le produit d’une religion orientale. »

Même les calendriers de l’Avent ont été touchés. Au lieu de la friandise au chocolat derrière chaque porte, il y aurait de la propagande nazie et des images militaristes.

Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les tentatives pour éliminer les influences chrétiennes ont été quelque peu réduites alors que le gouvernement se concentrait sur l’effort de guerre.

La Nuit Exaltée était la seule tradition de Noël nazie à avoir survécu à la fin du Troisième Reich.