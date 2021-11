Attention, Taylor Swift fans : Il est temps de danser autour de la cuisine à la lumière du réfrigérateur.

À minuit, la chanteuse superstar a officiellement sorti son dernier album réenregistré, Red (Taylor’s Version). L’album, sorti pour la première fois en 2012, comprend désormais 30 chansons, dont une version de 10 minutes de son morceau bien-aimé « All Too Well ».

Après que la chanson – qui reflète une romance déchirante (et une écharpe perdue !) – soit sortie pour la première fois il y a neuf ans, elle est rapidement devenue l’une des préférées des fans pour ses paroles émouvantes. Puis, au fil des ans, Swift a laissé échapper qu’elle avait toujours la version originale et plus explicite de la chanson. « Cela incluait le mot F », a déclaré Swift sur le podcast des 500 plus grands albums de Rolling Stone en 2020, « et en gros, je me souviens que mon gars du son était comme, » Hé, j’ai gravé un CD de cette chose que vous faisiez au cas où vous voudriez Article.’ Et j’étais comme, ‘Bien sûr.’ «

« J’ai fini par le ramener à la maison et l’écouter », Swift, qui aurait écrit la chanson sur sa relation avec Jake Gyllenhaal, a continué. « Et je me suis dit: » J’aime vraiment ça, mais ça dure vraiment 10 minutes et je dois arrêter ça. « » Elle a ensuite demandé l’aide d’un auteur-compositeur. Liz rose pour réduire la chanson à un peu plus de cinq minutes pour la sortie de Red en 2012.