La version en deux mots de Paige Spiranac sur le dernier match des Steelers de Ben Roethlisberger

Paige Spiranac est surtout connue pour être l’influenceuse de golf la plus populaire et la plus appréciée de la planète.

Cela dit, ses intérêts vont au-delà du golf.

Ces dernières années, l’amour de Spiranac pour le football a commencé à se manifester de plus en plus dans ses publications sur les réseaux sociaux.

À la suite de cela, et parce qu’elle est une fan connue des Steelers de Pittsburgh, beaucoup se sont demandé ce que Spiranac avait finalement ressenti à propos du match de lundi soir entre les Steelers et les Browns de Cleveland.

En entrant dans la sortie, le quart-arrière Ben Roethlisberger a fortement laissé entendre que ce serait probablement son dernier match. Étant donné qu’il est l’une des stars les plus grandes et les plus réussies de sa génération, cela a évidemment marqué une occasion assez importante.

Lundi, on a demandé à Spiranac ce qu’elle ressentait en regardant Roethlisberger prendre le terrain une dernière fois.

Spiranac a offert une réponse très directe en deux mots à cette question.

Amer honnêtement – Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) 4 janvier 2022

Spiranac a fait les gros titres dans le passé pour se moquer de Roethlisberger, c’était donc un changement de ton notable.

Compte tenu des émotions qui ont entouré la sortie de lundi, il n’est pas particulièrement surprenant que les fans des Steelers adoptent une position plus douce.

Roethlisberger a finalement réussi 24 pour 46 pour 123 verges par la passe, un touché et un choix dans la nuit en route vers une victoire de 26-14. Ce n’était pas la plus belle des performances, mais ce jeu ne restera dans les mémoires de personne pour la ligne de statistiques. Il sera revu pour des moments comme celui-ci :

pour probablement une dernière fois, Ben Roethlisberger entre dans Heinz Field pic.twitter.com/bsKuJYsIfH – Jenna Harner (@JennaHarner11) 3 janvier 2022

« Et votre quart-arrière. Numéro 7. Ben Roethlisberger ! @steelers pic.twitter.com/Kuig5A7jzF – NFL sur ESPN (@ESPNNFL) 4 janvier 2022

Big Ben effectue un dernier tour autour de Heinz Field. Quel moment pour Pittsburgh. pic.twitter.com/AzU1AtwkFI – NFL (@NFL) 4 janvier 2022

Ben Roethlisberger dit au revoir à Pittsburgh. Quelle scène. pic.twitter.com/z0ITNie2V9 – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 4 janvier 2022

Spiranac ne fait évidemment pas les gros titres pour son analyse des Steelers. En général, c’est pour quelque chose de plus similaire à ses photos scandaleuses, à ses costumes d’Halloween séduisants ou à ses commentaires polarisants sur les hommes qui fixent sa poitrine.

Cela dit, lors de la dernière soirée de Roethlisberger en tant que quart-arrière partant des Steelers, c’est bien qu’elle ait finalement eu l’occasion d’exprimer ce que le moment signifiait pour elle.

