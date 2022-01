La version hindi de ‘Pushpa: The Rise’ franchit la barre des 50 cr

Même s’il faisait face à une rude concurrence avec le grand super-héros hollywoodien « Spider-Man: No Way Home », qui a ouvert ses portes un jour avant « Pushpa: The Rise », le film a tenu bon et a continué à enregistrer un nombre impressionnant.

Allu Arjun-starrer « Pushpa: The Rise » a frappé Rs 56,69 crore de sa version hindi, ont annoncé les fabricants dimanche.

Le thriller d’action telugu a eu une ouverture pan indienne le 17 décembre, avec la sortie du film dans des versions doublées comprenant l’hindi, le malayalam, le tamoul et le kannada.

Il a même résisté à un autre film de tentpole, le drame de cricket très attendu « 83 ». Le film, dirigé par Ranveer Singh, est sorti le 24 décembre.

Le compte Twitter officiel de « Pushpa: The Rise » a partagé les derniers chiffres du film.

« #PushpaHindi n’est pas d’humeur à s’arrêter. Une collection nette de 6,1 Cr hier (samedi) portant le total des collections à 56,69 Cr pour la version hindi de #PushpaTheRise. #SensationalPushpaHindi », lit-on dans le tweet.

Produit par Naveen Yerneni et Y Ravi Shankar de Mythri Movie Makers, « Pushpa: The Rise » est écrit et réalisé par Sukumar de la renommée « Arya ».

Les réalisateurs ont annoncé samedi que le film avait rapporté Rs 300 cr dans le monde et est devenu « le plus gros chiffre d’affaires de l’Inde » pour l’année 2021.

« Pushpa: The Rise » raconte le casse des sables rouges dans les collines de l’Andhra et dépeint le lien alambiqué qui se déploie au cours du récit d’un homme pris par l’avarice. Il présente également Rashmika Mandanna et la star de cinéma malayalam Fahadh Faasil dans ses débuts en télougou.

La suite du film, « Pushpa: The Rule » devrait commencer la production cette année.

