La version iOS de Battlegrounds Mobile India dévoilée

Battlegrounds Mobile India connaît un bon départ, avec des millions de téléchargements et des utilisateurs actifs quotidiens en quelques semaines. L’accès au jeu sera enfin étendu aux utilisateurs iOS, ce qui en fera une expérience beaucoup plus complète.

Lorsque BGMI a été lancé en juin, il n’était disponible que pour Android, à la fois en phase bêta et en déploiement public. Alors qu’il a déjà franchi les 50 millions de téléchargements en Inde, il n’y avait aucune information sur le moment où les utilisateurs d’Apple pourraient jouer au jeu. Des mois plus tard, Krafton a enfin rompu son silence autour de la version iOS de Battlegrounds Mobile India. Et si l’on en croit d’autres sources, la bonne nouvelle sera avec nous dès la semaine prochaine.

Récemment, BGMI a publié un teaser sur les réseaux sociaux avec un gros point d’interrogation métallique où le point a été remplacé par un logo Apple modifié (vraisemblablement à des fins de marque) avec la légende “Nous pensions que vous l’aviez manqué plus tôt. Alors, je voulais juste vous le faire savoir. Restez à l’écoute pour plus!”

Dans un développement distinct, le portail d’informations InsideSport indique que la date de sortie de Battlegrounds Mobile India est le 20 août, citant des informations divulguées via le site Web de la société. Nous n’avons pas été en mesure de vérifier ou d’obtenir une confirmation sur ce bit, alors prenez-le avec un grain de sel. Cependant, avec un teaser clair déjà, le support iOS pour BGMI ne devrait pas être trop loin maintenant.

Avec cela, Battlegrounds Mobile India offrira enfin tout ce que PUBG Mobile a fait avant d’être banni, pour une expérience de bataille royale multijoueur complète.

Pour ceux qui l’ont raté, BGMI est une version fourchue de PUBG Mobile spécialement conçue pour l’Inde. Il conserve la majeure partie de l’expérience de jeu, mais inclut des ajustements pour le rendre plus adapté au marché indien. Ces changements incluent une violence et des effusions de sang moindres, des vêtements appropriés, un stockage de données local et des événements dans le jeu qui seront liés à des événements réels dans le pays.