La version iOS de BGMI est maintenant disponible : voici le lien de téléchargement pour iPhone et iPad

Battlegrounds Mobile India est désormais disponible sur l’App Store d’Apple et peut être téléchargé par les utilisateurs iOS sur iPhone et iPad. De nombreux joueurs harcèlent Krafton pour cela depuis le lancement de la version Android du jeu le 2 juillet.

La page App Store pour BGMI a été mise en ligne aujourd’hui et montre certaines des récompenses que les gens obtiendront gratuitement lors du téléchargement de la connexion au jeu. Et comme la version Android du jeu, les utilisateurs iOS recevront également des récompenses gratuites spéciales lorsque le jeu atteint les jalons de téléchargement.

Téléchargez Battlegrounds Mobile India sur iOS

BGMI pour iOS : Détails

La version iOS de BGMI a une taille de téléchargement de 1,9 Go contrairement à la version Android du jeu qui fait un peu moins de 800 Mo. Mais la version Android est dépourvue de la plupart des données du jeu que les joueurs peuvent télécharger en fonction de ce qu’ils veulent expérimenter dans le jeu. Cela donne aux joueurs le choix d’économiser de l’espace de stockage de données sur leurs appareils.

La version iOS du jeu nécessite des iPhones et des iPads pour exécuter iOS 11.0 ou une version ultérieure. La liste de l’App Store mentionne même les prix de certains des achats dans le jeu sur BGMI.

En termes de récompenses, la version iOS devrait proposer des articles similaires à la version Android. Cela comprendrait un coupon Premium Crate, un coupon Classic Crate, l’ensemble de gendarme et la tenue de reconnaissance. En plus de cela, Krafton prévoit également d’offrir des récompenses telles que l’ensemble Galaxy Messenger et les morceaux de coupon Premium Crate et Classic Crate Coupon aux joueurs pour avoir atteint l’objectif de 50 millions de téléchargements. Compte tenu de la popularité de PUBG Mobile et du nombre de joueurs qu’il avait avant d’être banni, la version iOS de BGMI devrait obtenir un nombre élevé de téléchargements.

Alors que Krafton était initialement silencieux sur la version iOS après le lancement de la version Android du jeu, il a récemment commencé à taquiner la version iOS sur ses publications sur les réseaux sociaux. La version iOS de BGMI commence avec la saison 2 du jeu avec le Royale Pass M2 en direct dans le jeu à l’achat. Mais les joueurs peuvent également jouer au mode Ignition dans le jeu. Ce qui signifierait que les joueurs iOS pourraient également découvrir les voitures Tesla dans le jeu.