La version la plus insensée de la loi électorale de Géorgie est passée, et ma parole – RedState ⋆ .

La consternation entourant la réforme de la législation électorale par la Géorgie atteint des sommets. Ce matin, j’ai écrit sur les déclamations absurdes de Joe Biden sur le sujet, mais c’est apprivoisé par rapport à cette prochaine prise chaude.

Préparez votre extincteur pour celui-ci.

Jusqu’où pouvons-nous pousser la métaphore des républicains ne voulant pas que les partisans distribuent des friandises à moins de 150 pieds d’un bureau de vote? Michael Eric Dyson a prêché: « Ce sont les gens qui adopteraient une loi pour empêcher Jésus de prendre une tasse d’eau en mourant sur la croix. » pic.twitter.com/c86R9T0m59 – Tim Graham (@TimJGraham) 28 mars 2021

Si vous n’avez jamais entendu parler de ce type, c’est un appâteur de course renommé et un intellectuel léger. Pour avoir une meilleure idée de cela, je vous encourage vivement à aller sur YouTube et à consulter le débat de Dyson avec Jordan Peterson. C’est un bain de sang absolu, et pas en faveur de Dyson.

Quoi qu’il en soit, remarquez le jeu joué ici. Étant donné que la loi apporte en fait les changements nécessaires pour garantir les procédures de comptage et élargit même le vote anticipé, la gauche a décidé que le grand péché ici est d’interdire aux étrangers de distribuer de l’eau aux gens en ligne. Oui, c’est la grande question de notre temps. Bien sûr, c’est quelque chose que vous n’avez probablement jamais vu se produire dans votre propre expérience, car les étrangers ne se présentent généralement pas simplement pour distribuer de l’eau aux personnes dans les lignes de vote.

Le but de la loi géorgienne en limitant qui peut distribuer de l’eau (les agents électoraux peuvent toujours distribuer de l’eau donnée, et vous pouvez également apporter la vôtre) est d’empêcher les élections. Chaque fois que des non-votants commencent à interagir avec les électeurs en ligne, l’intégrité du processus est remise en question. C’est pourquoi nous avons des lois interdisant d’autres formes de distributions aux électeurs en ligne ou à l’intérieur des bureaux de vote.

Remarquez à quel point la comparaison de Dyson est ridicule. Le vote est peut-être un devoir civique, mais il n’est certainement pas cloué sur une croix, torturé, déshydraté et finalement assassiné. Mais je suppose que c’est parfaitement bien de faire la lumière sur le christianisme et Jésus-Christ si cela signifie que vous pouvez vous attaquer aux républicains, n’est-ce pas? Je peux dire sans inhibitions que les républicains ne passeraient jamais, en fait, jamais une loi interdisant de donner de l’eau à Jésus sur la croix, alors considérez qu’une crise est évitée.

Vous saviez juste que cette idiotie proviendrait d’un programme comme celui de Joy Reid. Elle est de loin le boulot de cinglé le plus conspirateur à la télévision. Son programme est un crachat constant de rhétorique raciste et haineuse envers quiconque n’est pas à l’extrême gauche, et bien que MSNBC n’ait pas de véritables normes, l’émission de Reid est si loin qu’il est encore un peu surprenant qu’ils laissent cela continuer.

Quoi qu’il en soit, ça y est. La version la plus insensée des lois électorales géorgiennes a maintenant eu lieu. Faites-en ce que vous voulez.