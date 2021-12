La version mondiale de Steam semble être interdite en Chine

Steam Global semble avoir été interdit en Chine, selon un rapport de TheGamer. Seule la version chinoise de Steam reste accessible dans le pays, qui propose actuellement une bibliothèque limitée de seulement 103 jeux – une très petite fraction des plus de 110 000 jeux que Steam Global possède au moment de la rédaction.

Ricky Owens (alias iFireMonkey) a d’abord remarqué l’interdiction et a tweeté une capture d’écran de ce qui semble être Steam sur une liste de sites Web bloqués en Chine. Nous avons essayé de vérifier cela par nous-mêmes à l’aide de l’outil de Comparitech qui vérifie si un site est bloqué en Chine. En entrant « store.steampowered.com » sur le site, l’outil indique que Steam a été bloqué dans toutes les régions du pays – comme pour « store.steamchina.com », cependant, l’outil indique que le domaine est toujours disponible.

L’interdiction laisse aux joueurs chinois un accès uniquement à Steam China, qui a été lancé pour la première fois en février de cette année. En plus d’avoir beaucoup moins de jeux – les seuls titres grand public étant Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) et Dota 2 – Steam China est également livré sans aucune fonctionnalité communautaire, y compris le Steam Workshop, le marché communautaire, les forums de discussion et la section d’activité qui montre toutes les diffusions en cours des utilisateurs sur Steam, les captures d’écran récentes des jeux, les guides de jeu créés par la communauté, etc.

L’interdiction apparente de Steam Global par la Chine est une manière approximative de mettre fin à une année que le pays a passée à sévir contre les jeux. En juillet, Tencent a déployé une technologie de reconnaissance faciale qui scanne les visages des enfants pour les maintenir en conformité avec le couvre-feu de 22 heures que la Chine a mis en place pour empêcher les enfants de jouer tard dans la nuit. Un mois plus tard, la Chine a mis en place une nouvelle règle qui interdit aux mineurs de jouer à des jeux plus de trois heures par semaine. La Chine a ensuite interdit Fortnite, même si le jeu avait déjà été fortement modifié pour se conformer aux règles strictes de la Chine.

The Verge a contacté Steam avec une demande de commentaire mais n’a pas eu de réponse immédiatement.