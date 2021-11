La version Netflix de Real World de MTV rencontre COVID-19

Je ne peux pas imaginer être à nouveau un jeune adulte dans la vingtaine et vivre à nouveau cette période dorée des « meilleurs jours de votre vie »… et le faire essentiellement dans la gueule d’une pandémie mondiale. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis intéressé à découvrir Roaring Twenties, une prochaine série de téléréalité de Netflix qui fera ses débuts sur le streamer le mois prochain. Fondamentalement, cela ressemble à une sorte de mise à jour de The Real World de MTV, dans le contexte de – eh bien, en gros, tout ce que COVID-19 a produit.

Ces types d’émissions ne présentent pas toujours exactement le meilleur de ce qui est disponible sur la plate-forme. Néanmoins, les séries de télé-réalité de Netflix comme ce prochain titre de 12 épisodes font souvent partie des contenus les plus animés du streamer. Pensez à vendre Sunset, Too Hot to Handle, Love Is Blind et My Unorthodox Life, par exemple. Netflix pourrait-il avoir un autre gagnant d’émission de téléréalité entre ses mains ici?

Années folles — arrive sur Netflix en décembre

Huit étrangers deviendront colocataires lorsqu’ils partageront une maison à Austin, au Texas, et apprendront à naviguer dans la « nouvelle normalité » de l’Amérique d’aujourd’hui. Filmé à l’automne 2021, Roaring Twenties est une nouvelle émission de téléréalité présentée en première le 10 décembre pic.twitter.com/1eRaZ43Ahw – Netflix (@netflix) 15 novembre 2021

Roaring Twenties, selon le synopsis officiel de Netflix, « est l’histoire du passage à l’âge adulte de huit jeunes dans la vingtaine qui ont entrepris de réussir dans la vie et l’amour à Austin, au Texas, tout en apprenant à naviguer dans la ‘nouvelle normalité’ des années 2020 Amérique.

« En vivant ensemble et en s’appuyant les uns sur les autres, ils vivent les hauts et les bas qui accompagnent le fait d’être adulte. Après tout, la vingtaine est une période folle, étrange et spéciale de votre vie, et vous ne pouvez la vivre qu’une seule fois.

Cette émission a été tournée à l’automne de cette année. Et, du moins à première vue, cela ne semble pas promettre une série de connexions et de drames. « L’un de mes objectifs est de sortir de ma zone de confort », déclare Abbey dans la bande-annonce, que vous pouvez consulter dans le tweet ci-dessus. C’est une femme de 25 ans originaire de Houston, nouvellement divorcée et au chômage pour le moment, selon la biographie officielle des acteurs de Netflix.

Le reste des membres de la distribution des années folles, sans surprise, vient de tous les horizons. Il y a Natalie, une chômeuse de 26 ans qui n’a jamais eu de petit ami. Kamari, 23 ans, est un mannequin originaire de Caroline du Nord. Isha est une jeune californienne de 24 ans en herbe, tandis que Bruce, 23 ans, travaille dans la vente pour la compagnie d’assurance de son père. Pendant ce temps, Raquel, technicienne informatique de 25 ans, Michael, comédien en herbe de 23 ans, et Keauno, 28 ans, complètent le groupe.

Le titre de la nouvelle série, qui fera ses débuts sur le streamer dans un peu plus de trois semaines, rappelle peut-être aussi par inadvertance la crise sanitaire dans laquelle nous vivons.

Il y avait un sentiment, au moins l’année dernière, qu’une fois la pandémie de COVID-19 derrière nous ? Nous serions en magasin pour une autre ère des « Roaring 20s ». Semblable à la période de boom transitoire mais décadente dont le pays a bénéficié une fois qu’il s’est remis de la pandémie de grippe de 1918.

En plus de cette émission de Netflix, il y a un certain nombre d’autres projets à découvrir qui traitent de thèmes similaires. L’un de mes favoris est le podcast du New York Times Odessa. Comme cette nouvelle série Netflix, Odessa suit un groupe de lycéens s’adaptant au COVID-19.

Il y a aussi Homeroom, sur Hulu. « Homeroom offre un regard encourageant – et engageant – sur les jeunes qui se préparent à quitter le lycée et à façonner l’avenir », selon le consensus des critiques de Rotten Tomatoes sur le documentaire.