La version Switch de Life Is Strange : True Colors a également été retardée

Image : Square Enix

Suite au retard de la collection Life Is Strange Remastered, il a maintenant été révélé que la date de sortie du 10 septembre pour la version Switch de Life Is Strange: True Colors a été repoussée.

Voici le message complet fourni sur les réseaux sociaux, qui confirme que le jeu arrivera toujours cette année :

“Life is Strange: True Colors pour Nintendo Switch a un peu de retard. Nous ne serons pas tout à fait prêts à sortir le 10 septembre – mais nous prévoyons toujours de sortir cette année. Veuillez regarder nos chaînes pour une date confirmée au cours des prochaines semaines !”

Malheureusement, les fans devront attendre un peu plus longtemps pour Life Is Strange Remastered Collection – le package devant arriver au début de 2022. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre article précédent.

Allez-vous essayer l’un de ces jeux lorsqu’ils arriveront sur Switch ? Dites-nous ci-dessous.