La version VR du Tokyo Game Show 2021 arrive sur Oculus Quest et PC

Les organisateurs du Tokyo Game Show 2021 ont annoncé aujourd’hui son calendrier de panels et de diffusions en direct et ont révélé une version en réalité virtuelle de l’événement de jeu pour l’Oculus Quest 2 et d’autres casques VR.

Selon une page du site officiel de l’événement, le Tokyo Game Show de cette année peut être vécu en VR et sera disponible pour les casques Oculus Quest, Oculus Quest 2, Oculus Rift et HTC Vive. Il n’y avait pas de détails concrets sur la façon dont l’application traduirait la vitrine annuelle en VR, mais n’a donné qu’un bref message.

“Voyez vos personnages préférés juste devant vous”, indique le message du site Web. “Visitez les stands comme si vous vous promeniez dans le monde du jeu. Vivez le Game Show, comme un jeu. Plus de liberté. Plus de plaisir. Avec cette idée, nous relevons le défi de construire le jeu télévisé du futur. C’est ce que TGSVR est sur le point. Le tout premier jeu télévisé en VR. C’est une grande expérience. “

Le site Web a la configuration système minimale requise pour certains casques VR afin de profiter du Tokyo Game Show VR 2021, bien que l’Oculus Quest et l’Oculus Quest 2 ne nécessitent qu’une connexion Internet de 20 Mbps ou plus. Assurez-vous d’utiliser certaines des meilleures alternatives de câble de liaison pour Oculus Quest 2 pour tirer le meilleur parti de votre connexion.

Le Tokyo Game Show 2021 aura lieu du 30 septembre au 3 octobre et sera uniquement en ligne en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Bien qu’il s’agisse du premier salon de jeux grand public à proposer une version VR, l’événement Virtual Market 6 a tenu sa convention et sa place de marché au sein de VRChat en août.

