La vétéran décorée Tammy Duckworth jette des déchets à Ted Cruz à cause de commentaires militaires émasculés ⋆ .

La folle 2021 de Ted Cruz s’est poursuivie jeudi avec un autre faux pas horrible. Le sénateur du Texas s’est moqué d’une nouvelle publicité mettant en vedette un militaire américain qui est l’enfant d’un couple LGBTQ. Cruz a noté qu’il préférait une vidéo de propagande réalisée par l’armée russe.

Photo par Greg Nash-Pool / .

Comme d’habitude pour le législateur texan maladroit, il a été moqué partout sur Internet. Mais personne n’a brûlé Cruz plus sauvagement que son collègue Tammy Duckworth, un vétéran militaire décoré.

Le sénateur de l’Illinois a partagé le tweet de Cruz qu’il a sous-titré: «Putain de merde. Peut-être qu’une armée émasculée et réveillée n’est pas la meilleure idée… »Duckworth a écrit:« Putain de merde. Peut-être qu’un sénateur américain ne devrait pas suggérer que l’armée * russe * est meilleure que l’armée américaine qui l’a protégé d’une insurrection qu’il a aidé à fomenter?

Dans un autre message, Duckworth a partagé une photo de femmes soldats et l’a légendée: «Peut-être devrait-il remercier ces femmes badass?»

Peut-être devrait-il remercier ces femmes badass? (📸: Bloomberg @business) pic.twitter.com/Y57SeoaYL4 – Tammy Duckworth (@TammyDuckworth) 20 mai 2021

Duckworth n’était que l’un des nombreux vétérans à contester le poste de Cruz. La militante Charlotte Clymer a répondu: «Vous étiez une jeune de 20 ans au corps handicapé pendant la montée de la guerre du golfe Persique. Avez-vous mis quelques mois pour vous enrôler dans les réserves? Non, vous avez terminé votre diplôme à Princeton. Vous aviez 30 ans le 11 septembre. Vous êtes-vous enrôlé? Bien sûr que non. Chérie, tu es lâche et hypocrite. Ce jeune soldat qui, selon vous, «émasule» nos militaires a plus de courage et de force de caractère lors de sa pire journée que vous n’avez jamais eu à votre meilleur. »