La vétérinaire d’Arrow, Katherine McNamara, semble motivée pour le retour de Green Arrow à Arrowverse sur la saison 8 de Flash

Le retour de Katherine McNamara est vraiment excitant pour les fans d’Arrow qui sont toujours à l’écoute de l’Arrowverse et attendent toute mention de l’émission qui a tout déclenché. L’événement crossover de la saison 8 de Flash mettra également en vedette Cress Williams de Black Lightning, Brandon Routh de Legends of Tomorrow, Javicia Leslie de Batwoman, Chyler Leigh de Supergirl et Osric Chau, qui a été présenté dans “Crisis on Infinite Earths”. Tom Cavanagh de The Flash et Neal McDonough d’Arrow reprendront également leurs rôles de méchants. McNamara est définitivement ravie du retour de son personnage et de la chance de reprendre l’arc qui appartenait autrefois à Oliver Queen de Stephen Amell.