CBS a repris le drame médical de l’ancien de One Tree Hill, Good Sam, pour la saison de diffusion 2021-2022, selon Deadline. Sophia Bush jouera le rôle du chirurgien talentueux, mais étouffé, Sam Griffith, qui embrassera son rôle de leader après que son patron soit tombé dans le coma. Cependant, quand il se réveille et veut reprendre l’opération, il lui incombe de superviser la personne qui n’a jamais reconnu ses talents – et qui se trouve également être son père.