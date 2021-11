La veuve d’Ardines déclare que le prétendu inducteur connaissait ses habitudes

11/12/2021 à 14:46 CET

La veuve du conseiller municipal de l’IU de Llanes Javier Ardines a souligné ce vendredi que l’inducteur présumé de son meurtre, Pedro NievaIl soupçonnait l’infidélité de sa femme envers le maire et que l’accusé connaissait les habitudes de la victime, celles d’un homme aux habitudes fixes qui sortait pêcher tous les jours à l’aube.

Lors de la septième session du procès populaire devant jury qui s’est tenu à la Audition de Oviedo, la veuve d’Ardines a affirmé qu’elle et son mari entretenaient de bonnes relations d’amitié avec Pedro Nieva et sa femme, dont il est un cousin germain, et qu’ils sortaient ensemble chaque week-end qu’ils voyageaient d’Amorebieta (Vizcaya) à Belmonte de Pría, où leurs maisons sont très proches.

Avant le début de la déclaration de la veuve, le magistrat-président du tribunal des jurés a prévenu les avocats que la loi protège la famille Ardines afin qu’on ne leur pose aucune question liée à la vie privée qui n’avait aucun rapport avec son affaire.

La veuve et ses deux enfants sont venus dans la salle au milieu d’une grande attente médiatique et lors de son interrogatoire, l’inducteur présumé Pedro Nieva, accusé d’avoir commis le crime à deux tueurs à gages avec l’aide d’un intermédiaire, a évité à tout moment de se croiser. regarde avec eux.

La première à témoigner fut la veuve qui, aux questions du procureur, déclara qu’Ardines était un douanier qui sortait pêcher tous les jours vers six ou six heures trente du matin, et que, par conséquent, Pedro Nieva connaissait ses coutumes, ainsi que le véhicule qu’il utilisait.

Il a également confirmé que Pedro Nieva lui avait envoyé le 5 août, onze jours avant le meurtre, l’enregistrement de la conversation qu’il avait captée en décembre 2017 dans un restaurant entre sa femme et Ardines, avec laquelle il a confirmé l’infidélité.

Elle a parlé avec Ardines de son contenu, mais il « ne lui a pas donné d’importance », bien que cela ait signifié une sorte de modification dans leur mariage, a-t-elle admis.

La veuve a raconté que Pedro Nieva. Il lui avait montré ses soupçons sur l’infidélité de sa femme avec son mari avant même de lui envoyer l’enregistrement, car il avait commenté qu’à d’autres occasions, lorsqu’il prévoyait de faire quelque chose, sa femme ne voulait jamais l’accompagner et préférait toujours être à Belmonte de Pría. avec eux.

Aux questions de l’avocat du prétendu inducteur il n’a pas pu se rappeler si Pedro Nieva lui a dit que le jour du crime, le 16 août 2018, il était chez lui à Amorebieta (Vizcaya), principal alibi présenté par la défense pour demander son acquittement face aux 25 ans de peine que demandent les accusations.

Dans sa déclaration, la veuve a également confirmé qu’au début du mois d’août, quelques jours avant le crime, Ardines avait déjà trouvé sur son chemin alors qu’elle sortait travailler une clôture franchie comme celle utilisée le 16 août 2018 pour tendre une embuscade. elle, malgré le fait qu’il n’y avait pas de travaux à proximité.

Les deux enfants d’Ardines ont également confirmé la bonne amitié que leurs parents avaient avec Pedro Nieva et sa femme avec qui ils ont toujours assisté à tous les déjeuners et dîners qu’ils organisaient ensemble.

Sa fille a révélé qu’il avait eu des conversations avec Pedro Nieva le 6 août 2018, le lendemain du jour où il lui a envoyé l’enregistrement, et il a avoué qu' »il était dévasté » et a reconnu avoir contrôlé sa femme plusieurs fois « à quatre heures du matin. & rdquor ;.