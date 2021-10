La veuve de Brandon Lee rompt le silence après l’accident d’Alec Baldwin

Dans une interview avec le magazine People, Eliza hutton, il a rappelé le décès malheureux de sa compagne et en a profité pour faire passer un message clair : demander que les vraies armes soient interdites dans les lieux.

« Il y a vingt-huit ans, j’ai été dévasté par le choc et le chagrin de perdre l’amour de ma vie, Brandon Lee, si stupide. Maintenant, mon cœur souffre à nouveau pour le mari et le fils d’Halyna Hutchins, et pour tous ceux qui sont restés après cet événement évitable. la tragédie «

Lee a perdu la vie en 1993 lors du tournage d’El Cuervo 3, lorsqu’au milieu du tournage, une arme a été activée qui s’est avérée être chargée. Quelque chose de très similaire à ce qui s’est passé avec Alec Baldwin.

D’autre part, Shannon Lee, soeur de Brandon, voulait aussi se prononcer avant la mort d’Halyna.