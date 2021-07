La veuve de Chester Bennington rend hommage au chanteur de Linkin Park à l’occasion du quatrième anniversaire de sa mort

Chester Benningtonla veuve de a rendu hommage à feu LINKIN PARK chanteur à l’occasion du quatrième anniversaire de sa mort.

Plus tôt aujourd’hui, Talinda Bennington pris à elle Twitter partager une photo de Chester avec une “coupe de laitue” sur sa tête, et elle a inclus le message suivant : “Tu as toujours eu un moyen de nous faire tous rire. Tu as toujours tout amélioré. Et quand tu mets cette coupe de laitue sur ta tête pour nous faire rire parce que notre nourriture prenait une éternité, vous avez encore une fois tout amélioré.

“Je suis si heureux que les enfants et moi ayons une grande quantité de photos et de vidéos pour se souvenir de vous. Vous nous manquez chaque seconde de chaque jour. Vous étiez la meilleure personne que j’aie jamais connue. Je vous vois dans nos bébés tous les jours . Lis est ton mini moi, avec son look et sa belle voix. Tyler a votre esprit, votre intelligence, votre apparence et la même obsession d’essayer de comprendre l’espace et le temps. Et Lilas, elle a ton coeur d’or.

“Quand ils étaient nouveau-nés, vous avez écrit vos espoirs et vos rêves pour eux. Dieu a dû voir ce que vous avez écrit car ils sont vraiment tout ce que vous vouliez qu’ils soient.

“Je sais que tu peux les voir. Je donnerais n’importe quoi pour te récupérer afin qu’ils puissent te voir. Mais c’est pourquoi nous avons toute notre vie ensemble sur des vidéos personnelles. Je suis content de n’avoir jamais arrêté d’enregistrer. Aujourd’hui, nous allons regarder certaines de eux et souviens-toi à quel point tu étais incroyable.

“Je t’aime. RIP”

Chester a été retrouvé mort le 20 juillet 2017 – le jour de ce qui aurait été le 53e anniversaire de son défunt ami et collègue rockeur, JARDIN DU SON leader Chris Cornell.

Après Cornell est décédé en mai 2017 des suites d’un suicide en se pendant dans sa chambre d’hôtel à Détroit, Chester a écrit une lettre le remerciant de l’avoir inspiré et espérant qu’il trouverait la paix dans “la prochaine vie”.

Chester marié Talinda peu de temps après son divorce avec sa première femme, Samantha Marie Olit.

Dans les premiers mois qui ont suivi la mort de son mari, Talinda avait utilisé les hashtags #FuckDepression et #MakeChesterProud pour développer une communauté en ligne qui est là pour soutenir les personnes souffrant de dépression et les personnes qui ont été touchées par la dépression ou le suicide d’un être cher.



