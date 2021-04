La veuve de Chris Cornell répond à la demande de Soundgarden pour les mots de passe des médias sociaux

Chris Cornellla veuve de la femme a accusé les membres survivants de JARDIN SONORE de vouloir accéder aux comptes du groupe sur les réseaux sociaux afin de la «diffamer avec malveillance», «provoquer ses harceleurs en ligne» et «inciter des tiers» à la harceler elle et ses enfants mineurs.

À la fin du mois dernier, Kim Thayil, Matt Cameron, Ben Shepherd et leur chef d’entreprise Rit Venerus a déposé des documents devant le tribunal de district américain de l’État de Washington, affirmant que Vicky Cornell les avait enfermés hors de leur Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, Youtube, Snapchat, Tumblr, Top Spin et Pinterest comptes, ainsi que JARDIN SONOREsite Web officiel de, et en changeant tous les mots de passe.

Selon Billboard, Thayil, Cameron et Berger affirment que leurs réseaux sociaux étaient auparavant gérés par leur société de gestion d’alors Gestion des patriotes. Ils disent qu’ils ont appris plus tard que Patriote avait remis toutes les informations de connexion à Vicky après Patriote a été résilié en octobre 2019.

Le groupe a demandé à un juge d’ordonner Vicky Cornell pour remettre les mots de passe ou inclure une déclaration finale, « JARDIN SONORE a temporairement suspendu ses comptes officiels de médias sociaux en raison d’un litige en cours. «

Jeudi, Chris Cornellde Histoires Instagram a partagé une déclaration de l’ancien manager du défunt chanteur Ron Laffitte dans lequel il a écrit: « Au cours de mes six années de travail avec Chris Cornell et JARDIN SONORE, Chris et Vicky toujours contrôlé tous JARDIN SONOREles comptes de médias sociaux de, à la fois directement et via leur propre représentant personnel des médias sociaux. A aucun moment aucun autre membre de JARDIN SONORE impliqué, et c’était vrai avant et après Chris décédés. À cause de ce, JARDIN SONORELa tentative de demander une injonction en relation avec les comptes de médias sociaux est pour le moins surprenante. «

Également publié sur Chrisde Instagram était une déclaration distincte de Vickyl’avocat de, Marty Singer. Il disait: « Mme CornellLa prochaine motion exposera la vérité sur JARDIN SONOREles comptes de médias sociaux supposés. Mme Cornell créé les comptes de médias sociaux; fait croître les comptes en leur permettant de négocier Chris«comptes populaires alors existants; a consacré son temps et son argent personnels à la croissance de ces comptes en tant que JARDIN SONORE n’a montré aucun intérêt pour les médias sociaux (à moins que ce ne soit pour promouvoir leurs projets solo). Mme Cornell a supervisé ces comptes pendant près d’une décennie. Le fait que JARDIN SONORE ne connaît pas les noms d’utilisateur et les mots de passe de leurs prétendus «propres» comptes, confirme leur absence totale d’implication dans la création, la croissance et la maintenance de leurs prétendus comptes.

« JARDIN SONORE veut uniquement les comptes de réseaux sociaux pour diffamer de manière malveillante Mme Cornell, provoquer ses harceleurs en ligne (comme Matt Cameron a fait continuellement) et d’inciter des tiers à harceler Mme Cornell et ses enfants mineurs. De plus, alors qu’ils revendiquent désormais un sentiment d’urgence, JARDIN SONORELa réclamation de la société est un reconditionnement périmé des réclamations qu’ils ont déposées devant le tribunal de Floride en mai 2020. «

Cornell a été retrouvé pendu dans sa chambre de l’hôtel MGM Grand Detroit en mai 2017, à la suite d’un JARDIN SONORE spectacle au Fox Theatre de la ville. Son corps a été retrouvé peu de temps après avoir parlé d’une voix « brouillonne » à sa femme par téléphone. La mort a été qualifiée de suicide.

En décembre 2019, Vicky a intenté une action en justice contre les survivants JARDIN SONORE membres, alléguant que le groupe devait Cornellla succession de centaines de milliers de dollars de redevances impayées et les droits de sept enregistrements inédits réalisés avant la mort du chanteur en mai 2017.

Répondant à Vickyle procès de, Kim Thayil, Ben Shepherd et Matt Cameron a affirmé qu’ils « ne possédaient pas » leur « propre travail de création », et a allégué que « Vicky Cornell possède les seuls enregistrements multipistes existants du dernier JARDIN SONORE pistes qui incluent Chris Cornellparties instrumentales et voix. Tous les membres du groupe ont travaillé conjointement sur ces derniers morceaux, Vicky revendique désormais la propriété de la finale JARDIN SONORE album. »

Thayil, Berger et Cameron initialement accusé Vicky Cornell de détournement de fonds à partir de janvier 2019 « Je suis l’autoroute: un hommage à Chris Cornell » concert. Après avoir été mis au défi par Cornellles avocats sous la menace de sanctions, JARDIN SONORE a retiré cette partie de son contre-action, alors que ses avocats écrivaient à l’époque que la bande estimait que les revendications «restaient fondées».

En février, Vicky Cornell a poursuivi les membres survivants de JARDIN SONORE sur le prix de rachat de sa participation dans le groupe. Dans le procès, Vicky Cornell m’a dit Thayil, Cameron et Berger lui a offert seulement 300000 $ pour Chrispart de. Ce montant, dit-elle, est bien inférieur à la valeur réelle du Chris Cornell les intérêts de la succession dans JARDIN SONORE, d’autant plus que le groupe a reçu une offre de 16 millions de dollars d’un investisseur extérieur pour JARDIN SONOREles maîtres.