La veuve perd le droit à la propriété de son mari précédent en raison d’un remariage valide, juge la Haute Cour de Chhattisgarh

Auparavant, un tribunal de première instance avait statué que la veuve avait déjà contracté un second mariage et qu’elle n’aurait droit qu’à 5 khandi de terre pour l’entretien.

La Haute Cour du Chhattisgarh a statué qu’une veuve perd ses droits sur les biens hérités de son mari (décédé) précédent au cas où elle se remarierait et que le mariage actuel reste valide. Cependant, le tribunal a statué que si le remariage est invoqué comme moyen de défense, il doit être strictement prouvé en tenant compte des conséquences dévastatrices pour la veuve sous la forme de la privation de son droit à la propriété. Le verdict a été prononcé par le juge Sanjay K Agrawal.

L’affaire est liée à une action en justice dans laquelle l’ancien mari de la femme, Ghasi, est décédé en 1942, laissant derrière lui sa femme et sa fille. La famille de Ghasi soutient que depuis que la veuve s’est remariée en 1954-55, elle n’a plus aucun intérêt dans la propriété. Ils ont fait valoir que ni la femme veuve de Ghasi ni sa fille n’avaient de droit sur la propriété.

Dans un jugement de 17 pages, la HC a statué : « L’effet du remariage serait que la veuve perde son droit sur les biens hérités de son mari et à moins que le fait du remariage ne soit strictement prouvé après avoir observé les cérémonies requises conformément à l’article 6 de la Act of the Hindu Widows Remariage Act 1856, le fait du remariage ne peut pas être considéré comme établi par lequel le droit de propriété, qui est un droit constitutionnel, est perdu aussi par la veuve.

En 2008, la Cour suprême avait statué qu’une veuve qui se remarie ne peut être privée d’une part des biens de son mari décédé. Puis, entendant un plaidoyer similaire, un banc des juges SB Sinha et BS Sirpurkar avait déclaré qu’une veuve devenait propriétaire absolu des richesses du mari décédé dans la mesure de sa part, car les dispositions de la loi de 1956 sur la succession hindoue prévaudraient sur la précédente. Loi sur le remariage de la veuve hindoue de 1856.

