La viabilité commerciale des produits de l’industrie MedTech autochtone peut être affectée par l’approche de rationalisation des marges commerciales du gouvernement

Le gouvernement essaie de contrôler les prix des dispositifs médicaux comme l’oxymètre de pouls, l’appareil de surveillance de la pression artérielle, le nébuliseur,

La viabilité commerciale des produits de l’industrie MedTech autochtone pourrait être affectée par la décision du gouvernement de contrôler les prix des dispositifs médicaux tels que l’oxymètre de pouls, l’appareil de surveillance de la pression artérielle, le nébuliseur, le thermomètre numérique et le glucomètre par l’approche de rationalisation de la marge commerciale (TMR) de ce dernier.

L’industrie a donc tiré la sonnette d’alarme en disant que la formule de rationalisation de la marge commerciale (TMR) est imparfaite et pourrait entraîner des pénuries de ces dispositifs médicaux dans la chaîne d’approvisionnement de la vente au détail.

Le régulateur national des prix des médicaments, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) a plafonné le prix de ces cinq dispositifs médicaux par une formule TMR par le biais d’une notification datée du 13 juillet 2021 en invoquant les dispositions du paragraphe 19 de l’Ordonnance de contrôle des prix des médicaments (DPCO) – 2013. Cette décision vise à rendre ces dispositifs médicaux abordables grâce au contrôle des prix selon une formule prescrite à la suite de l’augmentation de la demande due à la pandémie.

Selon Kishore Khanna, directeur général de Romsons Group Private Limited, basé à Noida, qui fabrique localement des nébuliseurs, des oxymètres de pouls et des tensiomètres, « la NPPA a stipulé une marge de 70 % dans la formule, mais la formule est en fait de 70 % de majoration et non de 70 %. % marge. C’est en fait une marge de 41% qui peut conduire à des pénuries dans la chaîne d’approvisionnement de ces 5 appareils indigènes. La NPPA ne doit pas utiliser les termes « Markup » et « Margin » de manière interchangeable, ce qui est factuellement incorrect. La marge commerciale est essentiellement la différence entre le prix de détail maximum (MRP) et le prix du fabricant, qu’il s’agisse d’un fabricant étranger ou indien.

« Les fabricants indiens ont besoin de règles du jeu équitables avec les fabricants étrangers et en les assimilant aux importateurs, le gouvernement indien a par inadvertance fait des importateurs des pseudo-fabricants. Les importateurs prétendent alors qu’ils sont la voix de l’industrie, ce qui explique pourquoi la fabrication bat de l’aile en Inde », ajoute Khanna.

L’industrie a recommandé que les marges commerciales soient rationalisées, mais dès le premier point de vente, c’est-à-dire lorsque la TPS est facturée initialement dans le cas des importations sur les prix au débarquement importés et dans le cas de l’industrie nationale sur la base des prix réduits départ usine.

Selon un fabricant indien, “le fabricant étranger et l’importateur indien ont eu l’avantage de faire voler leur cerf-volant avec une chaîne plus longue estimée à plus de 2,6 fois le prix au débarquement à l’importation, tandis que les fabricants nationaux et les usines indiennes doivent faire voler un cerf-volant de MRP avec un plus court chaîne de 1,7 fois le prix départ usine avec un désavantage concurrentiel. Alors pourquoi un fabricant se sentira-t-il stratégiquement avantageux de fabriquer en Inde ? Ladite ordonnance continuera donc à encourager par inadvertance les importations et continuera à décourager la fabrication nationale. »

« Une marge commerciale aussi faible de 41 % (marge de 70 %) dans la chaîne d’approvisionnement n’est pas adéquate. Considérant l’immense territoire du pays et la marge commerciale comprend la marge du distributeur + le fret et la logistique + la marge des grossistes + le fret et la logistique + la marge du semi-grossiste + le fret et la logistique, la marge des concessionnaires + la marge du détaillant. Par conséquent, la marge commerciale doit être comprise entre 75 % et 100 %, ce qui signifie 3 à 4 fois le prix de vente au distributeur (premier point auquel la TPS est facturée ou le prix d’arrivée à l’importation) », explique Khanna.

« Si les prix sont maintenus conformément à la commande en cours, on s’attend à ce qu’il y ait une pénurie importante de dispositifs médicaux sur le marché, ce qui pourrait entraîner des difficultés pour les patients et les utilisateurs finaux », ajoute-t-il.

Les fabricants indiens ont également mis en évidence que sur de nombreux dispositifs médicaux, les marges commerciales sur les prix au débarquement à l’importation se trouvent irrationnellement élevées, de 10 à 20 fois.

« Bien que TMR soit une mesure bienvenue pour freiner les profits sur les dispositifs médicaux essentiels, l’industrie nationale estime que la méthodologie utilisée créera un déséquilibre commercial en donnant aux importateurs un avantage indu. Le point de rationalisation de la marge devrait être le point où la TPS est payée en premier – le prix à l’importation dans le cas des importateurs et non le prix de transfert du distributeur. Les grands importateurs peuvent réaliser des bénéfices importants en profitant du mécanisme de prix de transfert dans leur société mère hors de l’Inde, alors que les sociétés indiennes ne peuvent pas le faire. Nous exhortons le gouvernement à offrir des règles du jeu équitables à l’industrie nationale et à nous permettre de rivaliser sur la base de la qualité », explique Gaurav Agarwal, directeur général (MD) d’Innovation Imaging Technologies Pvt Ltd (IITPL), basé à Bengaluru, qui fabrique des cathéters cardiaques indigènes. laboratoires et directeur d’Innvolution basée à Noida, qui fabrique des stents et des cathéters.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.