La vice-présidente Kamala Harris dénonce le verdict de Kyle Rittenhouse

Vice président Kamala Harris dénoncé les verdicts de « non-culpabilité » dans le procès de Kyle Rittenhouse pour le meurtre de trois hommes lors de troubles à Kenosha, Wisconsin.

Le vice-président s’est brièvement entretenu avec des journalistes avant de monter à bord d’Air Force Two vendredi après une visite à Columbus, dans l’Ohio, et un bref passage en tant que président par intérim des États-Unis, Kamala Harris.

Elle s’est approchée des journalistes et les a salués en disant : « Hé, les gars, c’était un très bon voyage. »

Harris s’est ensuite porté volontaire « Et mes impressions sur le verdict : le verdict parle vraiment de lui-même. Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai passé la majeure partie de ma carrière à travailler pour rendre le système de justice pénale plus équitable. Et, clairement, il y a encore beaucoup de travail à faire.

Alors que le veep se dirigeait vers l’avion, un autre journaliste a crié « Madame la vice-présidente, certaines personnes appellent cela systémique… », mais s’est ensuite arrêté.

La déclaration de Harris n’était pas aussi retenue que le président chez Joe Biden premières remarques à la caméra sur le verdict, ou sa déclaration écrite ultérieure.

« Je maintiens ce que le jury a conclu. Le système de jury fonctionne et nous devons le respecter », a déclaré Biden aux journalistes vendredi.

Dans une déclaration plus longue, Biden a exprimé son mécontentement en écrivant que « le verdict à Kenosha laissera de nombreux Américains en colère et inquiets, moi y compris » et que « je reste inébranlable dans mon engagement à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir que chaque Américain est traité sur un pied d’égalité, avec équité et dignité, en vertu de la loi.

Mais la majeure partie de la déclaration a réitéré son soutien antérieur à la décision du jury et au système de jury, et a mis en garde contre la violence.

« J’exhorte tout le monde à exprimer ses opinions de manière pacifique, conformément à l’état de droit. La violence et la destruction de biens n’ont pas leur place dans notre démocratie. La Maison Blanche et les autorités fédérales ont été en contact avec le bureau du gouverneur Evers pour se préparer à toute issue dans cette affaire, et j’ai parlé avec le gouverneur cet après-midi et offert le soutien et toute l’assistance nécessaire pour assurer la sécurité publique », a écrit Biden.

Regardez ci-dessus via la piscine.

