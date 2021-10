La vice-présidente latina de Marvel, à la télévision américaine : « Laissez-les apprendre l’espagnol ! »

Nouvelles connexes

Même l’apparition d’Angelina Jolie avec ses enfants n’a pas pu occulter le grand moment que le vice-président de Marvel a joué dans la première mondiale d’Eternals, le dernier film des studios qui sortira le 5 novembre et est réalisé par Chloé Zhao. Les mots de Argentine Victoria Alonso, qui occupe le poste de président exécutif du géant de l’audiovisuel, se répandent comme une traînée de poudre parmi les hispanophones sur les réseaux sociaux.

Alonso était interviewé avec la mexicaine Salma Hayek lorsqu’elle a répondu dans un espagnol parfait que « la seule chose que je vais vous dire, c’est que nous avons deux super-héros ». C’est alors que l’actrice l’interrompit pour lui rappeler que le reste des gens ne la comprenaient pas car ils ne connaissaient pas l’espagnol, lui demandant de parler en anglais, mais elle, ni petite ni paresseuse, condamna : « Je ne suis pas intéressé ! Que tout le monde apprenne ! »:

« ILS NE PARLENT PAS ESPAGNOL » « JE NE SUIS PAS INTÉRESSÉ PAR L’APPRENTISSAGE DE TOUT LE MONDE » JAAAAAA VIVE MES GENS LATINS !!! #éternels pic.twitter.com/OHfQcyeFYA – manager d’emily blunt (@twiceblunt) 19 octobre 2021

Née à La Plata, Victoria Alonso travaille aux studios Marvel depuis le premier film Iron Man en 2008 et a été la productrice exécutive de tous les films du studio depuis The Avengers. Depuis septembre de cette année, il est spécifiquement en charge de en tant que président du tournage physique, de la post-production et des effets visuels. Allez, c’est une pièce fondamentale de la société audiovisuelle qui était jusqu’à présent en arrière-plan.

Et c’est qu’après son défense énergique et spontanée de l’espagnol, provoquant un rire épique de Salma Hayek, est devenue une sorte d’idole pour les locuteurs de notre langue des deux côtés de l’étang qui a servi à rendre son rôle dans l’entreprise visible et à avoir des applaudissements et des mèmes comme ceux-ci :

Oui madame, parlons tous, c’est aussi une langue internationale ! – nidiry olarte (@NidiryO) 19 octobre 2021

VICTORIA ALONSO pic.twitter.com/y6ipbXjJ99 – Orlando sin H. (@Terepantano) 19 octobre 2021

Falou tudo !!! pic.twitter.com/EPuVT2fiKa – Tete a Theo (@TeteaTheo) 19 octobre 2021

pic.twitter.com/tNMj1ToS4X – Hortinha 🌱 (@raphaelfahorta) 19 octobre 2021

Même énergie pic.twitter.com/3kzzak2L39 – tournée du lotus (@yourboy_jv) 20 octobre 2021

Les propos d’Alonso prennent également une plus grande importance aux États-Unis, où l’utilisation de l’espagnol dans des États à fort pourcentage de Latinos comme la Californie devient l’objet de controverses et continue de susciter des réactions racistes. Qu’une femme latina réussisse au cœur de l’industrie culturelle nord-américaine et parle publiquement en espagnol est louable.

Suivez les sujets qui vous intéressent