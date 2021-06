La victime de Jeffrey Epstein avait téléchargé de la pornographie juvénile sur Pornhub, le site Web a refusé de supprimer ⋆ 10z viral

Dans le cadre d’une plainte accessible au public déposée dans le cadre d’un procès contre MindGeek, la société propriétaire du site Web dominant de partage de contenu pornographique Pornhub, des informations sur les plaignants ont été publiées pour la première fois. Au total, 34 femmes et filles affirment que des vidéos et des images non consensuelles d’elles ont été téléchargées sur la plateforme de pornographie, le plus souvent alors qu’elles étaient mineures, et comprenant parfois des vidéos de viol.

Le document judiciaire révèle que Jane Doe No. 1 dit qu’elle a été victime du pédophile décédé Jeffrey Epstein. « À partir de 7 ans et pendant plus de 21 ans, Jane Doe No. 1 a été violée, victime de la traite et exploitée par un groupe d’hommes d’Hollywood et de financiers new-yorkais, dont Jeffrey Epstein », affirme la plainte. « Ces interactions ont souvent été enregistrées et depuis 2007 au plus tard, elles ont été largement et continuellement diffusées sur Pornhub. » (LIRE LA SUITE: Le manoir de 20 millions de dollars du PDG de Pornhub s’enflamme, la police suspecte un incendie criminel)

Le document poursuit qu’« en 2004, Jane Doe No. 1 a été transportée en Floride, où elle a été présentée à Jeffrey Epstein et à d’autres hommes. Le document indique qu’elle a été “ordonnée de donner à Epstein des” massages “, ce que le New York Times a expliqué être un mot de code connu pour le sexe parmi les cercles intimes d’Epstein”. Après avoir rencontré Epstein, la plainte allègue qu'”Elle a été transportée dans les propriétés d’Epstein à New York, Palm Beach, Floride, et son île privée, Little St. James dans les îles Vierges américaines, qu’elle a visitées à plusieurs reprises” tout au long de “son milieu années d’école et de lycée” avec l’abus ne se terminant “juste avant qu’elle ne commence l’université”.

La plainte continue d’expliquer qu’au moins “sept vidéos explicites” d’elle existent ou ont existé “sur Pornhub entre 2011 et 2016”, y compris “au moins un enregistrement d’un flux en direct”. La plainte explique qu’elle a parfois été forcée de télécharger à nouveau des vidéos d’elle-même sur la plate-forme vidéo « en guise de punition » de la part des trafiquants d’êtres humains. La plainte allègue que « le thérapeute de la victime d’Epstein l’a aidée avec les demandes de retrait, mais elle n’a pas réussi à les faire retirer toutes » et les années d’exploitation l’ont amenée « à souffrir d’un trouble de l’alimentation et de toxicomanie » qui l’ont finalement forcée « à prendre un congé de l’université. (LIRE LA SUITE: Pornhub dit que jusqu’à 68 000 vidéos de viol d’enfants par an représentent le coût de la fourniture de porno gratuit)

Le procès a été intenté contre les propriétaires de Pornhub par Brown Rudnick LLP, qui est décrit comme “un cabinet boutique qui représente des clients du monde entier dans des transactions commerciales complexes et des litiges à enjeux élevés”. Sur un site Web créé pour expliquer le procès MindGeek, le cabinet écrit : « Le 17 juin 2021, le cabinet d’avocats international Brown Rudnick LLP a déposé une plainte contre MindGeek, la société mère du tubesite Pornhub, plusieurs de ses filiales, propriétaires et dirigeants, ainsi que Visa, au nom de plus de 30 victimes de pédopornographie, de viol et de traite des êtres humains.

Il explique également que “la plainte allègue que Pornhub et MindGeek ont ​​sciemment profité de vidéos illustrant le viol, l’exploitation sexuelle d’enfants, la pornographie vengeresse, la traite et d’autres contenus sexuels non consensuels” et se vante que le cabinet “dirige une équipe d’avocats de première instance prête au combat lutter pour mettre fin à l’exploitation de ces braves victimes et de celles qui se trouvent dans une situation similaire.