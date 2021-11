La victime de l’accident d’Henry Ruggs était un employé cible, un magasin offrant des conseils

Tina Tintor, la femme Henri Ruggs tuée dans un horrible accident travaillait comme employée chez Target… et le magasin aide ses collègues à faire face au chagrin de la perte d’un ami.

Tintor, une résidente de Vegas, travaillait sur un site Target proche de son domicile et du lieu de l’accident. L’ancien patron et directeur de magasin de Tina, Travis Winston, nous dit : « Nous sommes profondément attristés par le décès de notre ancienne membre de l’équipe, Tina Tintor. Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses amis, ainsi qu’à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie. »

Winston dit également que Target fournit un soutien aux anciens collègues de Tina, y compris l’accès à des conseillers sur place.

Comme nous l’avons signalé, Tina a été piégée dans sa Toyota après Ruggs la frapper par derrière, voyageant à environ 156 mph. La voiture a pris feu et les spectateurs ont tenté de libérer Tina, mais la chaleur et la fumée étaient trop fortes. La jeune femme de 23 ans et son chien sont décédés à l’intérieur du véhicule.

TMZ Sports obtenu une vidéo de la scène, montrant Ruggs sanglots et jurons quelques minutes seulement après l’accident.

L’ancien Las Vegas Raider a fait sa première comparution devant le tribunal mercredi, portant une minerve et assis dans un fauteuil roulant. Il a été accusé de conduite avec facultés affaiblies entraînant la mort et la conduite imprudente … les deux crimes.

Lors d’une conférence de presse mercredi, l’ancien coéquipier et QB de Ruggs Derek Carr a dit qu’il souhaitait qu’il aurait pu faire quelque chose pour éviter la tragédie, ajoutant: « … il a besoin que les gens l’aiment en ce moment. »