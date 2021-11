La victime de l’attaque du défilé de Waukesha, 11 ans, fait rire sa famille malgré les blessures: « Recollez-moi simplement »

Jessalyn Torres, 11 ans, dansait avec ses collègues membres de l’équipe de danse Waukesha Xtreme lors du défilé de Noël de la ville dans le Wisconsin dimanche lorsqu’un suspect conduisant un SUV a percuté les jeunes filles et d’autres participants au défilé.

« Elle a été directement touchée par le véhicule », a déclaré mardi à Fox News Digital Ryan Kohnke, l’oncle de Jessalyn et un habitant de Waukesha qui a assisté au défilé. « On dirait qu’elle a peut-être entendu l’agitation derrière elle et s’est retournée et cela l’a frappée. »

Elle est l’un des nombreux membres de l’équipe de danse qui sont restés dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital mardi soir après la tragédie.

Jessalyn Torres, 11 ans, est l’un des cinq membres de l’équipe de danse Waukesha Xtreme qui sont restés dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital mardi soir après la tragédie du défilé de dimanche. (Famille de Jessalyn Torres)

Jessalyn a subi de multiples blessures graves, dont une fracture du bassin, un crâne fracturé, un rein détaché, des contusions aux poumons et des lacérations au foie, mais cela ne l’a pas empêchée de faire rire ses proches le lendemain de l’incident.

« Elle leur a dit: » Collez-moi simplement ensemble « », a déclaré Kohnke. « C’est en quelque sorte un témoignage de son impertinence, de son attitude, de son courage. C’est une enfant très aventureuse. Pour elle, faire une blague et avoir ce type de moment humain était énorme. Ma sœur et moi avons tous les deux un peu ri. Nous avons pensé c’était amusant. »

LE SUSPECT DE WAUKESHA PARADE DARRELL BROOKS FACE À 5 ACCUSATIONS D’HOMICIDE INTENTIONNEL AU 1ER DEGRÉ, DÉTENU SUR UNE caution de 5 M$

Jessalyn, qui a assisté au défilé avec sa mère et sa sœur de 2 ans, a été intubée mardi alors que les médecins attendaient que ses signes vitaux se stabilisent.

« Elle n’est toujours pas assez stable pour vraiment travailler, mais ses signes vitaux et tout sont aussi stables qu’ils l’ont été depuis qu’elle est là-bas dimanche », a déclaré Kohnke.

Six personnes ont été tuées et au moins 62 autres ont été blessées lorsque Darrell Brooks, 39 ans, aurait labouré son SUV à travers le défilé de Noël.

Cinq des victimes décédées ont été identifiées comme étant Wilhelm Hospel, 81 ans ; Virginie Sorenson, 79 ans ; LeAnna Owen, 71 ans; Tamara Durand, 52 ans ; et Jane Kulich, 52 ans.

HORREUR DE LA PARADE DE NOL À WAUKESHA : QUI SONT LES VICTIMES ?

Une sixième victime, un enfant, est décédée mardi, a déclaré le procureur du comté de Waukesha, Susan L. Opper, lors de la première comparution de Brooks devant le tribunal.

Quatre des adultes décédés étaient associés aux Milwaukee Dancing Grannies, qui se décrivent sur Facebook comme un « groupe de mamies qui se réunissent une fois par semaine pour pratiquer les routines des défilés d’été et d’hiver ».

« Nous avons des personnes âgées qui sont décédées et nous avons un groupe d’enfants aux soins intensifs », a déclaré Kohnke mardi. « Il n’y a pas de groupe de personnes plus vulnérable que cette personne aurait pu attaquer. »

Les premiers intervenants et les habitants de Waukesha interviennent immédiatement pour fournir une aide médicale après une tragédie du défilé de Noël dimanche. (@J_Woynilko)

Kohnke, un vétéran de la guerre en Irak, a décrit les conséquences comme une « zone de guerre ».

« Il y avait des corps partout, des vêtements, des chaussures, des gens criant pour les membres de leur famille, des gens criant à peu près ce qu’ils voyaient », a déclaré Kohnke.

Alors que les blessures physiques commencent à guérir, la communauté de Waukesha est également sous le choc de l’angoisse mentale que l’attaque a infligée.

« Nous commençons seulement à comprendre le traumatisme mental », a déclaré la Waukesha Xtreme Dance Team dans un communiqué. « Nous avons besoin de temps pour guérir et comprendre. »

La communauté de Waukesha, une ville d’environ 70 000 habitants juste à l’extérieur de Milwaukee, s’est regroupée à la suite de la tragédie.

Mardi soir, près de 1 000 personnes avaient fait un don de plus de 37 000 $ à un effort de financement participatif en ligne pour Torres et sa famille.

« Nous sommes résilients. C’est une communauté très unie », a déclaré Kohnke. « Je pense que oui, ce traumatisme nous affectera, mais en tant que communauté, nous nous rassemblerons et en reviendrons. »