La victime du crime sexiste à Valence était la fille d’un célèbre homme d’affaires de la communication

12/04/2021

Le à 17:08 CET

Thérèse Dominguez

Cristina B., la jeune femme qui aurait été assassinée par son petit-ami jeudi soir dans l’appartement qu’il louait rue Conde de Altea, dans le quartier valencien de Gran Vía (l’Eixample), était la fille d’un homme d’affaires valencien bien connu de la communication décédé dans un accident de la circulation en 2012, lorsqu’il s’est rendu à Madrid pour des raisons professionnelles.

Actuellement, en plus de son travail de spécialiste de la promotion et du conseil aux entreprises, il a fait partie avec sa mère du conseil d’administration de la société Ad Infinitum Inversiones SL, créée par ses parents.

La jeune, le quatrième décès de violence sexiste cette année dans le C. Valenciana et d’abord à Valence, elle avait étudié le double diplôme en administration et gestion des entreprises (ADE) et en droit à l’Université de Valence (UV), et avait obtenu deux maîtrises en gestion supérieure à l’école supérieure de Brême ( en Allemagne) et à l’école de commerce EDEM de Valence, ainsi qu’un master en commerce international à l’ICEX-CECO, à Madrid, où il avait complété son excellent cursus.

Cristina avait complété sa formation depuis l’adolescence par des stages de langues dans différents lycées français (Nice, Montreux et Normandie) et à l’Institut Goethe de Hambourg, en Allemagne, elle a suivi une formation musicale au Conservatoire Professionnel de Musique de Valence en piano et belcanto . En plus du français et de l’allemand, la jeune femme parlait parfaitement l’anglais, puisque ses études primaires et secondaires se sont déroulées à l’école britannique El Plantío, à Paterna, y compris le baccalauréat international.

Les meurtrier présumé, Alberto LH, 35 ans, est diplômé en droit de l’Université de Valence (UV) et, selon son propre profil sur Linkedin, spécialiste en droit de la famille, droit du travail et droit pénal. «Très bon rapport qualité/prix & rdquor;, dit-il de lui-même dans le réseau social professionnel précité et, concernant les langues qu’il parle, il dit qu’il parle espagnol.

Il est également professeur agrégé au double diplôme de Droit et Criminologie de l’UV et au diplôme de Droit de la même université, où il a enseigné des matières telles que Investigation Privée : Techniques et Déontologie Professionnelle (dans sa modalité théorique et pratique) , Théorie du droit o Philosophie du droit.