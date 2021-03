La victoire à la loterie d’un couple enroulé et blindé est légère au bout d’un «long et sombre tunnel» | UK | Nouvelles

Ian Harris, 55 ans, et sa femme, Elaine, 54 ans, vivent au code postal depuis 1988 et ont tous deux gagné, remportant un total combiné de 60000 £. Elaine, qui est actuellement licenciée de son travail en tant qu’opératrice d’entrepôt en raison de problèmes de santé, a poussé un cri quand elle a vu leurs prix.

Elle a dit: «Vous plaisantez! C’est incroyable. Cela va faire une énorme différence d’une manière que vous ne croiriez pas. »

Ian, qui souffre d’asthme sévère et protège depuis mars, a ajouté: «Je crois fermement qu’il y a toujours une lumière au bout de chaque long tunnel sombre, donc cela est venu au bon moment. Je me sens très béni et chanceux en ce moment. Cela changera nos vies à 100%. »

Le DE55 6JH a été annoncé comme gagnant le dimanche 21 février, offrant à dix joueurs chanceux un chèque de prix de 30 000 £ chacun.

Les deux gagnants restants ont empoché 60 000 £ chacun en gains grâce à un jeu avec deux billets.

Elaine a perdu son père l’année dernière et aime penser qu’il a contribué à leur aubaine.

Elle a déclaré: «Je visitais sa tombe récemment et je lui ai demandé de lui parler là-bas, puis nous avons reçu cet appel téléphonique. C’est agréable de penser que mon père s’occupe toujours de moi.

Mariés depuis 34 ans, Ian et Elaine envisagent de partager leur bonne chance avec leur famille.

Ian a déclaré: «Nous avons deux enfants fantastiques et quatre petits-enfants, alors nous les aiderons et peut-être trouverons-nous une voiture et passerons des vacances quand nous le pourrons, profiter du soleil et se détendre. Nous n’avons jamais vu ce montant d’argent auparavant, nous allons donc utiliser un peu nos noggins.

Mais d’abord, ils prévoient de célébrer, avec Elaine commentant: «Nous allons commander un plat à emporter et nous pouvons envoyer de l’argent à nos enfants pour qu’ils puissent aussi se faire plaisir. Nous aurons un chinois et un Facetime!

Ian et Elaine ont partagé le jackpot avec 10 autres voisins, dont Jane Larcombe, maman de 44 ans, qui prévoit d’utiliser une partie de ses gains sur une pierre tombale pour sa défunte maman.

«Des choses comme celles-ci n’arrivent généralement pas à des gens comme moi», dit-elle. «Cela signifie beaucoup.

«J’ai perdu ma mère il y a 18 mois et j’ai essayé de sauver ça l’année dernière pour une pierre tombale, mais ça a été vraiment difficile parce qu’ils sont si chers, donc c’est la première chose que je vais acheter.

La loterie des codes postaux du peuple coûte 10 £ par mois pour jouer et il y a des gagnants garantis chaque jour. Les gens jouent avec le code postal de leur choix et sont automatiquement inscrits à tous les tirages.

Et avec un minimum de 32% de chaque billet vers une association caritative, les joueurs ont collecté plus de 700 millions de livres sterling pour des milliers d’organisations caritatives et de bonnes causes.

Ce tirage au sort a été promu au nom de Postcode Justice Trust qui soutient des organisations telles qu’Amnesty International, la Fondation Helen Bamber et la Fondation Thomson . grâce à des subventions régulières.